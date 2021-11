광주 동구 '온라인 청소년 인문 골든벨' 개최

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주 동구(청장 임택)는 오는 6일 '온라인 청소년 인문 골든벨 대회'를 개최한다고 4일 밝혔다.

온라인 청소년 인문 골든벨은 지난달 18일부터 5일 동안 관내 6개 중학교와 해당 학령의 학교 밖 청소년을 대상으로 참가 신청을 받아 총 22명이 참가한다.

이번 대회는 온라인 화상채널 '줌(ZOOM)'을 통해 진행되며 동구에서 운영 중인 온라인 청소년 인문교실과 연계해 강의내용과 공교육 과정에 맞춘 인문상식 문제를 준비했다.

기존의 서바이벌 방식이 아닌 참가 학생 모두가 대회를 끝까지 참여할 수 있도록 누적 점수제 방식으로 진행해 우승자를 가리게 된다. 수상자 8명에게는 장학금을 지급할 예정이다.

임택 동구청장은 "인문은 우리 학생들이 앞으로 살아가야 할 방향을 비춰주는 등대와도 같다"면서 "인문도시 동구의 다양한 청소년 인문 프로그램을 통해 청소년들이 성숙한 인간으로 성장해 나가고 단계적 일상회복에 맞춰 내년에는 온라인이 아닌 직접 현장에서 얼굴을 보면서 행사가 개최될 수 있기를 기대한다"고 말했다.

한편 동구는 지난 2일 (재)보성장학재단과 업무협약을 체결하고 청소년들에 대한 인문교육을 활성화하기 위해 지속적으로 장학금을 지원할 계획이다. 이번 온라인 청소년 인문 골든벨 수상자 8명의 장학금도 보성장학재단을 통해 지원된다.

