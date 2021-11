"올여름 거리두기 강화에 주춤" 현대百, 3Q 영업익 475억…6.3%↑(종합)

[아시아경제 김유리 기자] 현대백화점 현대백화점 069960 | 코스피 증권정보 현재가 80,900 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 71,918 전일가 80,900 2021.11.04 15:30 장마감 관련기사 현대백화점, 3분기 영업이익 475억원…전년比 6.3%↑현대백화점, 3분기 영업익 475억…전년비 6.3%↑현대백화점그룹 7개 상장사, ESG 평가서 '통합 A' 등급 획득 close 은 4일 올해 3분기 영업이익이 475억원으로 전년 동기 대비 6.3% 증가했다고 공시했다. 매출은 9248억원으로 전년 동기 대비 39.6% 증가했다. 순이익은 630억원으로 67.7% 늘었다.

백화점 부문은 매출 4954억원, 영업이익 586억원으로 각각 15.1%, 4% 증가했다. 면세점 부문은 매출이 4570억원으로 79% 늘었다. 영업손실은 113억원으로 전년 동기 대비 적자 폭을 줄였다.

현대백화점 매출 회복세가 주춤한 데는 지난 7월 코로나19 확진자 발생으로 무역센터점 영업이 일주일간 중단된 점 등이 영향을 미친 것으로 보인다.

현대백화점 관계자는 "백화점 부문은 지난 7~8월 사회적 거리두기 강화로 매출 회복세가 직전 분기 대비 소폭 감소했지만 더현대 서울 등 신규점 오픈 효과와 소비 심리 회복 등으로 매출과 영업이익이 모두 늘었다"고 설명했다. 이어 "면세점 부문은 시장점유율 확대에 따른 바잉파워 증가로 매출 및 손익 모두 개선됐다"고 말했다.

