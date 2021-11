4일 서울 중구 문화역서울284에서 열린 국내 유일 한복 박람회 '2021 한복상점'을 찾은 시민들이 한복을 살펴보고 있다. 오는 7일까지 이어지는 이번 행사에는 총 65개의 한복 관련 업체가 참여해 정상 판매가의 평균 30%, 최대 70%를 할인해 상품을 판매한다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.