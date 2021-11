광주 서구 농성2동, 아름다운 지역사회 만들기 ‘앞장’

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구 농성2동 행정복지센터(동장 허순석)는 어깨동무발굴단, 농성2동 지역사회보장협의체와 농성파출소가 지속적인 봉사활동으로 더불어 살아가는 아름다운 지역사회 만들기에 앞장서고 있다.

4일 서구 농성2동에 따르면 이번 활동은 대부분 노후 주택에 거주하는 독거노인 배려계층 20세대를 선정, 기존 콘센트를 관내 착한가게 정도종합철물건재에서 후원한 절전형 집합콘센트(멀티탭)으로 교체했다.

또 취약계층 세대의 전기로 인한 화재 위험을 예방하고 전기요금 절약효과를 도모했다.

지역주민의 안전·돌봄 체계 구축을 위해 농성파출소 설상욱소장은 소화기 20개(40만원 상당)를 취약계층 화재 예방을 위해 기탁했다.

지급된 투척용 소화기는 기존 분말형 소화기보다 작고 가벼운 스프레이형 소화기로 노약자나 여성들이 쉽게 사용할 수 있어 화재 발생 초기에 빠르고 안정적으로 화재를 진압할 수 있다.

도덕영 보장협의체 위원장은 “도움이 필요한 이웃을 위해 꾸준히 봉사와 기부를 해주시는 협의체 위원 및 지역 주민에 감사의 말씀을 드린다”며 “취약계층에 사용하기 편리한 투척용 소화기를 지원함으로써 대형 화재를 예방하고 안전한 지역사회를 조성하는데 도움이 됐으면 좋겠다”고 전했다.

허순석 농성2동장은 “어깨동무발굴단의 소소한 봉사 활동으로 열악한 환경에 놓여있는 어르신들의 생활이 조금씩 개선되고, 나아가 기후변화와 에너지 위기 극복에 도움이 되길 기대한다”며 “이번 활동을 토대로 논의를 거쳐 지역사회에 확산시키는 방법을 고민하겠다”고 말했다.

