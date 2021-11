[특징주]무림페이퍼, 씨티케이 급등에 탈 플라스틱 부각…유럽 최고시험 생분해성 인증

[아시아경제 유현석 기자] 썩는 플라스틱 제조법을 개발했다는 소식에 씨티케이가 급등한 가운데 무림페이퍼 주가도 강세다. 친환경 종이 제품을 선보여 친환경 종이 시장을 선도할 것이라는 기대감이 주가에 영향을 준 것으로 보인다.

무림페이퍼는 4일 오후 1시37분 기준 전거래일 대비 9.09%(245원) 오른 2940원에 거래됐다. 전날보다 무림SP도 20% 이상 급등하고 있다.

화장품 플랫폼 기업 씨티케이(CTK)는 전날 캐나다 자회사 ' 씨티케이 바이오 캐나다'가 버려지는 헴프, 바이오 솔리드, 농업폐기물을 주원료로 하는 친환경 생분해 플라스틱을 제조하는 기술을 개발했다고 밝혔다. 씨티케이 주가는 전날에 이어 이틀 연속 상한가 행진을 이어가고 있다.

무림페이퍼는 일회용품을 대체하는 친환경 종이 제품을 선보여 환경보전과 자원순환에 앞장서고 있다. 무림페이퍼는 친환경 수용성 코팅 기술을 적용해 100% 재활용생분해 되는 종이컵 원지 '네오포레CUP'을 개발했다. 사용 후 45일 내 생분해돼 환경오염을 줄인다. 제지업계 최초로 유럽 최고 시험인증기관(TUV AUSTRIA)에서 발급하는 국제적 환경인증 'OK Compost'(생분해성 인증)를 획득했다. 환경 단체와 소비자들이 후보 제품 선정부터 투표까지 직접 참여하는 친환경 공모전에서 '2021년 대한민국 올해의 녹색상품'에 선정됐다.

환경보호 시민단체인 자원순환사회연대에 따르면 국내 연간 종이컵 사용량은 230억개이며 종이컵 재활용률은 5% 이하라고 발표했다. 기존 일회용 종이컵은 내수성을 위해 컵 내부에 폴리에틸린(PE) 코팅 작업을 하기 때문에 분리 배출이 되지 않아 매립되거나 소각된다.

환경적 이슈와 함께 탈(脫)플라스틱에 대한 소비자 인식이 확산되며 플라스틱, 비닐의 가장 적합한 대안으로 ‘종이’의 환경친화적 가치가 커지고 있다. 식품, 유통업계에서 친환경 종이 소재로 대체하려는 움직임이 활발하게 일어나고 있는데 종이컵이나 종이포장재 등이 그 대표적인 예다. 무림페이퍼가 네오포레를 통해 일상 속 다양한 탈플라스틱 종이 제품을 선보이고 있다.

종이빨대에 사용되는 원지는 무림SP(대표 이도균)가 개발한 ‘네오포레 스토로’다. 무림은 지난해 망원경형, U자형 종이빨대 원지를 최초로 개발해 식품의약품안전처에 이어 미국(FDA)과 유럽(BfR)의 안전성 인증을 받았다.

