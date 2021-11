완주군, 11월 이달의 여행지로 선정

한국관광공사·하나투어 주관…관광 상품 판매

[완주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 완주군은 한국관광공사와 하나투어가 주관하는 ‘월간! 19투어’에서 11월 이달의 여행지로 선정됐다고 4일 밝혔다.

‘월간! 19투어’는 한국관광공사와 하나투어가 협업한 코로나 극복을 위한 국내 여행 활성화를 위한 상생협력 사업이다.

지난 9월부터 매달 ‘이달의 여행지역’을 선정해 해당지역의 관광정보와 여행상품을 소개하고 있다.

9월에는 부산, 10월 강원도 영월군에 이어 11월은 전북 완주군이 선정돼 코로나 시대에 주목받은 힐링 여행지로의 위상을 확인받게 됐다.

이번 선정으로 하나투어는 완주의 대표관광지 여행상품을 판매한다.

가을에 어울리는 완주 대표 관광지인 대둔산을 비롯해 소양오성한옥마을, 위봉산성 등 아름다운 자연과 체험거리들을 소개하고 여행상품을 기획 구성해 판매하게 된다.

기획한 여행상품들은 하나투어 홈페이지를 통해 만나볼 수 있다.

여행상품은 가족, 연인들이 소규모로 즐길 수 있는 안전여행 숙박 패키지 상품으로 호텔 숙박, 아원고택·갤러리 입장권, 로컬푸드행복정거장 식사권을 포함한 상품이다. 선착순 100명에게는 주요 관광지를 자유롭게 이용할 수 있는 전북투어패스카드도 증정한다.

이외에도 대둔산호텔, 대둔산케이블카, 어린이 체험시설 놀토피아, 패러글라이딩 체험권 할인과 화암사, 산속등대미술관, BTS(방탄소년단) 화보 촬영지 등을 투어하는 당일버스여행 상품도 출시됐다.

하나투어는 기획패키지 상품을 오는 11일 목요일 오후 1시부터 선착순 타임세일 특별 깜짝 이벤트도 진행할 계획이다.

완주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr