오늘 '애플TV' 상륙… OTT 춘추전국시대

애플 4일 공식 출시… 구독료 월6500원 최대 6명 계정 공유

디즈니+ 12일 출격, 방대한 콘텐츠 우세… 월 9900원

[아시아경제 구은모 기자] 넷플릭스가 독주하고 있는 국내 온라인동영상서비스(OTT) 시장에 ‘애플TV플러스(애플TV+)’와 ‘디즈니플러스(디즈니+)’가 연이어 닻을 내린다. 애플TV+는 애플이라는 브랜드 가치에 어울리는 오리지널 콘텐츠만을 제공해 양보다는 질을, 디즈니+는 100년 역사를 자랑하는 전통 미디어 기업 디즈니를 기반으로 계열사의 방대한 콘텐츠를 경쟁력으로 내세우며 도전장을 내밀었다.

애플TV+와 디즈니+의 연이은 국내 상륙

애플은 4일 OTT '애플TV+'과 '애플TV 애플리케이션', 스트리밍 기기 '애플TV 4K'를 국내에 공식 출시하고 서비스를 시작한다고 밝혔다. 셋톱박스인 애플TV 4K를 연결한 TV나 아이폰, 아이패드, 맥, 삼성·LG 스마트TV 등에 애플TV 앱을 설치해 애플TV+ 스트리밍 서비스를 시청하는 방식이다. 애플TV 앱에서는 애플TV+뿐 아니라 웨이브와 왓챠, 디즈니+ 등 다양한 스트리밍 서비스를 가입해 이용할 수 있다.

애플TV+는 국내시장에 연착륙하기 위해 저렴한 가격을 내세웠다. 구독료 월 6500원에 최대 6명까지 계정을 공유해 사용할 수 있다. 이는 넷플릭스의 최저요금제(월 9500원)는 물론 디즈니+(월 9900원)보다 낮은 가격이다.

애플의 뒤를 이어 오는 12일에는 디즈니+도 출시된다. 디즈니+는 디즈니, 픽사, 마블, 스타워즈, 내셔널지오그래픽, 스타 등 디즈니 계열 업체들의 다양한 콘텐츠를 제공한다. 구독료는 월 9900원, 연간 9만9000원으로 책정됐다. 최대 4개 기기에서 동시 접속이 가능하며, 최대 10개의 모바일 기기에서 다운로드를 지원한다.

디즈니+ 콘텐츠 경쟁력 앞서

새롭게 국내시장에 진입하는 두 글로벌 OTT 가운데 방대한 작품을 동원해 ‘물량 공세’에 나서는 디즈니+가 조금 더 수월하게 한국시장에 안착할 것이라는 전망이 우세하다.

현재 디즈니+가 보유하고 있는 콘텐츠는 총1만6000회분 이상이다. 여기에는 '라이온킹', '겨울왕국' 등 디즈니 애니메이션을 비롯해 막강한 팬덤을 지닌 마블의 '어벤져스' 시리즈, '스타워즈' 시리즈 등이 포함된다. 특히 디즈니와 픽사 등 어린이들이 즐길 수 있는 콘텐츠가 많다는 것이 확실한 강점이란 평가다. 넷플릭스 등 기존 OTT가 대부분 성인 콘텐츠에 집중했던 만큼 아이가 있는 가정에서 디즈니+에 대한 수요가 높을 수밖에 없다는 것이다.

문철수 한국OTT포럼 회장(한신대 교수)은 "콘텐츠의 성격상 디즈니+보다는 애플TV+가 넷플릭스와 직접적인 경쟁을 해야 하는 상황으로 보인다"며 "디즈니+는 넷플릭스의 보완재가 될 수 있지만 애플TV+는 대체재 성격이 강해 당장은 연착륙하는 과정이 쉽지만은 않을 것"이라고 말했다.

이에 비해 애플TV+의 콘텐츠 경쟁력은 상대적으로 떨어진다. 애플TV+는 업계 최초로 오리지널 콘텐츠만 제공하는 콘텐츠 구독 서비스인데, 그러다보니 제공되는 콘텐츠가 70여개에 불과하다. 이 때문에 오리지널 콘텐츠는 물론 국내외 드라마와 영화, 예능까지 서비스하는 다른 OTT와 경쟁이 쉽지 않을 것이라는 목소리가 나온다.

애플도 이런 시각을 의식한 듯 한국 출시에 맞춰 첫 한국어 오리지널 시리즈로 김지운 감독이 연출하고 이선균 배우가 주연으로 참여하는 '닥터 브레인'을 선보인다. 여기에 윤여정과 이민호 배우가 주연을 맡은 드라마 ‘파친코’ 등 매달 새로운 작품을 추가할 계획이다.

애플 특유의 폐쇄적인 생태계도 확장성 측면에서 디즈니+와 넷플릭스 등에 비해 상대적으로 열세에 놓일 수 있는 원인으로 작용할 수 있다는 의견도 나온다. 지금까지 다른 OTT들은 스마트폰 등 디바이스의 기종과 시청 사이에 관계가 없어 접근성에 문제가 없었지만 애플TV+는 상대적으로 제한된 환경에서 이용이 가능하기 때문이다.

천혜선 미디어미래연구소 미디어경영센터장은 "국내에는 애플처럼 디바이스 기반의 서비스에 대한 고객이 아직 많지 않다"며 "이러한 비즈니스 모델이 익숙하지 않은 만큼 도전적인 면이 있는 게 사실"이라고 평가했다.

