[아시아경제 정동훈 기자] '세월호가 잠수함과 충돌해 침몰했다'는 일부 주장에 대해 사회적 참사 특별조사위원회(사참위)가 "위원회의 공식 입장이 아니다"라고 밝혔다.

사참위는 4일 설명자료를 내고 "위원회는 침몰 원인과 관련해 다양한 가능성을 열어 놓고 조사 중"이라며 "세월호 침몰원인과 관련해 과학적이고 객관적인 실험 등을 통해 조사를 진행하고 있다. 대한조선학회와 유공압건설기계학회, 해양환경안전학회 등 전문가들로부터 검증을 받을 계획"이라고 강조했다.

앞서 KBS는 이달 1일 세월호 침몰원인을 조사한 사참위의 연구용역보고서 내용을 다루며 "해저에서 스태빌라이저(핀 안정기·배의 균형을 잡아주는 장치)가 과회전할 정도의 강한 힘이 무엇일까에 대해 일부 사참위 관계자들은 잠수함밖에 없다고 말한다"고 보도했다.

