경상국립대, 2022학년도 USG공유대학 융합전공 학생 모집

혁신인재지원금·패스페이·인턴십 등 파격적인 혜택 제공

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 울산·경남지역혁신플랫폼 사업의 총괄대학인 경상국립대학교는 2022학년도 USG공유대학 융합전공(복수전공) 학생을 모집한다고 4일 밝혔다.

경상국립대 대학교육혁신본부(본부장 손정우)에 따르면 USG(University System of Gyeongnam)공유대학은 경상국립대·창원대·경남대·울산대·인제대·영산대학교 등이 공동 운영하는 융합전공(복수전공)으로, 8개 전공과정이 개설돼 있다.

전공별 모집인원은 ▲스마트기계설계해석 34명 ▲이모빌리티(E-Mobility) 33명 ▲지능로봇 33명 ▲스마트제조ICT 100명 ▲스마트도시·건설 50명 ▲공동체혁신 50명 ▲미래모빌리티 100명 ▲저탄소그린에너지 100명 등 총 500명이다.

모집인원은 8개 전공에 500명이다. 원서는 15일부터 21일까지 인터넷으로 접수한다. 지원 자격은 소속 대학에서 4학기 이상 이수했거나, 이수 예정인 재학생(계절학기 제외)이다.

USG공유대학 학생들에게는 파격적인 지원이 제공된다. 혁신인재지원금은 4학기 연속(계절학기 제외)으로 이수하며, 학기당 USG 융합전공 교과목을 6학점 이상 이수하는 재학생에게 지급된다.

USG공유대학 운영에는 울산·경남 혁신도시 공기업을 비롯해 국내외에 내로라하는 경쟁력을 가진 대기업·중소기업·중견기업과 지방자치단체, 각 기관단체 등이 학생들의 교육과정에서부터 인턴십까지 공동으로 참여한다.

