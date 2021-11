카카오 3분기 역대 최대 실적…네이버도 넘어섰다 (종합)

[아시아경제 강나훔 기자, 부애리 기자]카카오가 골목상권 침해 논란으로 인한 정치권의 전방위적 규제에도 3분기 역대 최고 실적을 달성했다. 특히 매출은 처음으로 네이버를 넘어섰다. ‘국민 메신저’ 카카오톡을 기반으로 한 플랫폼 사업이 견조한 성장세를 나타내고 게임, 웹툰 등 콘텐츠 부분도 호실적을 견인했다.

◆플랫폼·콘텐츠 날개 단 카카오= 카카오는 올해 3분기 매출이 1조7408억원, 영업이익은 1682억원을 각각 기록했다고 4일 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 각각 58%, 40% 늘어난 규모다. 매출과 영업이익 모두 분기 기준 역대 최대치다. 영업이익률은 9.7%로 집계됐다.

플랫폼 부문 매출은 지난해 같은 기간에 비해 35% 증가한 7787억원으로 집계됐다. 톡비즈 매출은 38% 신장한 4049억원이다. 비즈보드, 카카오톡 채널 등 광고형 매출의 안정적 성장과 함께 톡스토어, 선물하기 등 거래형 매출이 성장을 견인했다.

모빌리티 부문의 성장도 두드러진다. 여민수 카카오 공동대표는 이날 콘퍼런스콜에서 카카오모빌리티와 관련 "이용자 유입이 3분기 약 3000만명까지 확대됐다"고 밝혔다. 그는 "모빌리티 매출이 거리두기의 영향으로 3% 성장에 그쳤다"면서도 "이용자 편의성이 꾸준히 높아지고 있다"고 말했다. 이어 "운행효율이 지속적으로 개선이 이뤄져 카카오T 블루는 3만대까지 늘어났다"고 덧붙였다.

포털비즈 매출은 지난해 같은 기간보다 2% 감소한 1192억원이다. 플랫폼 기타 부문 매출은 카카오페이의 결제, 금융 서비스 확대로 54% 증가한 2547억원을 기록했다. 콘텐츠 부문 매출은 84% 늘어난 9621억원이다. 스토리 매출은 플랫폼과 지식재산(IP) 유통 거래액의 견조한 성장과 함께 타파스와 래디쉬의 편입으로 47% 성장한 2187억원을 기록했다.

여 대표는 콘텐츠 부문 매출과 관련해 "태국에서 카카오웹툰이 오리지널IP를 앞세워 시장 1위 사업자와 어깨를 나란히 하는 수준으로 성장하면서 양강체제를 구축했다"라며 "북미에서는 7월에 타파스, 래디쉬 인수를 마무리했고 오리지널 웹툰과 웹소설을 제공하면서 현지 고객 성향을 학습하는 단계다. 이용자 성장세가 관찰되고 있어 내년부터는 규모감 있는 성장을 기대하고 있다"고 설명했다.

뮤직 매출은 전년 동기 대비 8% 증가한 1971억원을 달성했으며 미디어 매출은 102% 증가한 831억원이다. 게임 매출은 4631억원으로 양대 마켓에서 1위를 달성한 모바일 게임 ‘오딘: 발할라 라이징’의 기록적인 성과로 208% 증가했다.

◆체질개선 나서는 카카오= 카카오는 골목상권과의 상생의지를 다시 한 번 드러냈다. 여 대표는 이날 골목상권 침해 논란과 관련해 "사회적 책임을 다하겠다"고 말했다. 그는 "최근 카카오를 둘러싼 논란은 카카오와 카카오 공동체로 하여금 초심으로 돌아가는 계기가 됐다"면서 "카카오는 파트너들과 ‘함께 나아가는 더 나은 세상’을 만들 것을 약속드린다"고 강조했다.

업계에서는 카카오의 체질개선의 열쇠로 ‘조직 쇄신’과 ‘글로벌 진출’을 꼽는다. 일단 카카오는 다음 달 중 주요 계열사 CEO가 모두 모여 운영 철학을 공개하는 자리를 가질 것으로 알려졌다. 각 계열사가 이런 운영 목표를 갖고 있다며 대중에 투명하게 밝히겠다는 취지다.

본사를 비롯한 각 계열사에선 경영 체제 개편의 움직임도 보이고 있다. 카카오는 지난달 1일 미등기 임원 10명을 발령했다. 창사 이래 첫 임원직급 도입인데, 이는 지배 구조와 사업 운영 방식을 바꿈으로써 현재 겪고 있는 위기를 타개하겠다는 카카오의 의지로 풀이된다. 계열사에서도 카카오게임즈가 글로벌 사업 경쟁력 확대를 위해 현 각자 대표 체제에 글로벌 사업 방향을 추가하는 등 경영 개편에 나서고 있다.

글로벌 진출도 본격화 하고 있다. 일본 만화 플랫폼 시장에서 괄목할 만한 성과를 내고 있는 카카오재팬이 ‘카카오픽코마’로 사명을 변경하고 프랑스를 시작으로 유럽 시장에 진출한다. 일본에서 경쟁력을 입증한 카카오엔터테인먼트의 오리지널IP, 일본 시장에서 확보한 디지털 망가 콘텐츠를 비롯해 프랑스 현지 만화를 디지털화해서 제공함, 종합 디지털 만화 플랫폼으로 자리매김하겠다는 구상이다.

