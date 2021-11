JP모건 "비트코인 14만6000달러까지 간다" (종합)

"인플레 헤지 수단…금과 경쟁"

현재 적정가는 3만5000달러

[아시아경제 김수환 기자] 세계 최대의 투자은행인 JP모건이 비트코인의 장기 목표가격을 14만6000달러로 예측하면서 비트코인이 금과 경쟁할 것이라는 시각을 내놨다. 다만 비트코인의 변동성을 지적하며 현재의 적정가는 3만5000달러로 제시했다.

3일(현지시간) 비즈니스인사이더는 이날 JP모건이 비트코인의 장기 목표가격을 14만6000달러로 제시했다고 보도했다. 보도에 따르면 JP모건은 한정된 수량으로 희소성을 갖고 있는 비트코인이 점차 금과 경쟁할 것이라며 인플레이션 헤지 수단으로 각광받고 있다고 밝혔다.

JP모건의 전략가인 니콜라오스 파니기르초글루는 "최근 인플레이션 우려가 제기되면서 투자자들이 비트코인을 인플레 헤지 수단으로 바라보고 있다"고 진단했다. 인플레이션으로 인해 다른 자산의 가치가 하락해도 비트코인의 가치는 상승할 것이라는 의미다.

파니기르초글루는 또 기관투자가가 포트폴리오에서 금보다 비트코인을 선호하기 시작할 경우 장기적으로 14만6000달러까지 급등할 수 있다고 예측했다. 이는 현재 가격(약 6만3000달러)보다 130% 높은 수준이다.

파니기르초글루는 비트코인의 엄청난 변동성도 지적했다. 비트코인의 변동성은 현재 금보다 약 4~5배 높다고 JP모건은 분석했다. 비트코인 가격이 장기 목표 가격에 도달하기 위해서는 변동성 문제가 먼저 해소돼야 한다는 것이 JP모건의 분석이다.

JP모건은 현재로서 적정한 비트코인 가격으로 3만5000달러를 제시했다. 다만 변동성이 다소 해소되는 추세라며 내년에는 7만3000달러에 달할 것으로 보인다고 덧붙였다.

JP모건은 "올해 여름과 같이 3만달러 밑으로 폭락하는 경우도 발생할 수 있다"고 경고했다.

JP모건은 이처럼 가상화폐의 변동성 우려가 완전히 사라지지 않았지만 장기적 전망은 낙관적으로 바라보고 있다고 전했다.

JP모건의 시장전략가들은 "헤지펀드, 자산운용사, 보험사 등 기관투자가들이 유입되기 시작했다"며 "수년간 구조적으로 성장할 것"이라고 전망했다.

한편, 비트코인은 지난달 20일 사상 최고가인 6만6000달러를 넘어선 이후 소폭 하락해 6만달러대 초반을 유지하고 있다. 코인데스크에 따르면 4일 오후 12시 30분(한국시간) 기준으로 비트코인 가격은 6만2446달러에서 거래되고 있다.

