[공시+] 하이브, 두나무와 전략적 파트너십 구축...NFT 시장 진출

하이브와 두나무가 전략적 파트너십을 맺고 대체불가능토큰(NFT)사업에 진출한다고 4일 밝혔다.

이날 하이브는 두나무로부터 제3자배정 유상증자 방식으로 7000억원을 투자 받음과 동시에 같은 방식으로 두나무에 약 5000억원을 투자하는 파트너십을 구축했다고 밝혔다. 이에 따라 하이브는 두나무 주식 2.48%를 취득하게 된다.

하이브측 관계자는 "두나무와 합작 법인을 설립해 아티스트 IP와 NFT가 결합된 팬덤 기반의 신규 사업을 공동으로 추진할 것"이라고 말했다. NFT란 블록체인 기술을 활용해 희소성을 가진 디지털 자산의 소유권을 기록한 가상화폐를 의미한다.

