국가교육위 설립준비단, 온라인 국민 의견 수렴 창구 개설

[아시아경제 한진주 기자] 교육부가 내년 7월 출범을 앞둔 '국가교육위원회' 설립 관련 온라인 국민 의견 수렴 창구를 3일 개설했다.

온라인 의견수렴 창구는 사회적 합의에 기반한 교육정책 추진이라는 국가교육위원회 취지를 실현하기 위해, 국가교육위원회 설립준비 단계부터 국민들의 다양한 의견을 수렴하기 위해 만들어졌다.

의견수렴 창구는 알림·소개, 정책제안 게시판(국가교육위원회에 바란다), 온라인 토론방으로 구성되어 있다.

알림·소개는 국가교육위원회 소개 등 관련 자료와 향후 행사 일정, 정책제안 게시판은 접근하기 쉬운 사회관계망서비스(SNS) 간편 접속 기능을 제공한다. 온라인 토론방에서는 토론이 필요한 주제에 대하여 자유롭게 의견을 나눌 수 있다.

국가교육위원회 설립준비단은 온라인 의견 수렴 창구에 접수되는 의견을 향후 시행령(안) 마련 등 국가교육위원회 설립에 참고할 예정이다.

