"시민이 주인 되는 새로운 치안"…서울자치경찰 '시민정책자문단' 출범

5일 일반시민 300여명으로 구성된 ‘서울자치경찰 시민정책자문단’ 온라인 발대식

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 일반시민 300여명으로 구성된 ‘서울자치경찰 시민정책자문단’(이하 시민정책자문단)의 발대식을 5일 개최하고 본격적인 활동에 들어간다고 4일 밝혔다.

시민정책자문단은 자치경찰제 시행을 맞아, 그간 국가경찰 중심의 치안행정에서 벗어나 치안의 주체인 ‘시민’이 ‘정책 참여자’로서 참여해 시민의 의견을 치안정책에 보다 잘 반영하기 위해 구성됐다. 시민정책자문단은 평소 우리동네의 치안여건이나 서울시정에 관심이 많았던 일반시민 300여 명으로 구성했으며 자영업자, 회사원부터 시민단체 활동가, 학생 등 그 구성원 면면도 다양하다.

시민정책자문단은 온라인 발대식 오리엔테이션을 시작으로 ‘시민을 안심하게 서울을 안전하게’라는 슬로건 아래 지역별 치안현장을 방문·점검하고 개선사항을 건의하거나 정책개선 건의 등 ‘우리동네 치안을 우리함께’로 바꾸는 ‘지역치안의 조언자’ 역할을 수행한다.

시민정책자문단의 활발하고 자율적인 활동을 위해 서울시 자치경찰위원회는 네이버 밴드를 통해 코로나19 시대에 맞게 온라인으로 운영한다. 서울시는 각종 건의사항을 체계적으로 관리하고 활동이 우수한 사람에게는 인센티브를 부여하는 등 시민정책자문단을 내실있게 운영할 계획이다.

김학배 서울시 자치경찰위원장은 “자치경찰제의 의미를 살려 지역시민을 중심으로 특화된 서울시 지역치안을 확립하고자 시민정책자문단을 구성했다”면서 “시민의 제안사항이 실제로 치안정책에 제대로 반영될 수 있도록 가감없고 과감한 건의사항 역시 적극 검토해 서울시만의 달라진 ‘치안자치’를 선보일 것”이라고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr