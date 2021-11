"피로 가득찬 뱃속, 물만 마셔도 초록물 토해" 모더나 접종자 아내의 호소

"남편 몸무게 10㎏ 넘게 빠져...다시 물 한 모금 마실 수 있을지, 다시 일터로 되돌아갈 수 있을지 걱정과 두려움"

[아시아경제 김소영 기자] 자신의 남편이 코로나19 모더나 백신 2차 접종을 마친 뒤 복부 통증을 호소해 긴급수술을 하고 여전히 부작용에 시달리고 있다는 내용의 청원글이 올라왔다.

지난달 27일 청와대 국민청원 홈페이지에는 '모더나 백신 접종 후 복부 출혈로 긴급 수술, 한 달째 물 한 모금 못 마시고 입원해 있는 제 남편을 도와주세요'라는 제목의 청원이 게재됐다.

자신을 울산에 사는 한 50대 자영업자의 아내라고 밝힌 청원인은 "남편은 20년 넘게 매일 배드민턴을 치며 트레이닝을 꾸준히 하는, 비흡연자에 술도 마시지 않는 건강했던 사람"이라며 "그런데 모더나 백신 2차 접종 후 한순간에 죽음의 문턱까지 갔다 왔다"고 말했다.

그는 "(남편은) 지난 9월28일 모더나 2차 접종 후 약간의 미열이 있었을 뿐 괜찮았다. 10월2일 오후 3시쯤 극심한 복부 통증에 거실을 뒹굴고 계속되는 오바이트로 울산의 종합병원 응급실로 가게됐다"고 설명했다.

이어 "도착하자마자 컴퓨터단층촬영(CT)촬영, 마약성 진통제를 두 번을 맞았는데도 남편은 살려달라고 울부짖었다"며 "그런 모습이 처음이라 감당이 되지 않았다"고 말했다.

그러면서 "CT 결과 복부에 핏덩이가 가득 차 바로 수술을 해야 했다. (집도의는) 뱃속이 피로 가득 차 어디가 장기인지 분간도 어려웠다고 말했다"고 당시 상황을 전했다.

청원인은 "췌장 뒤를 지나가는 동맥과 정맥, 두 혈관에서 피가 콸콸 쏟아지고 있었다"며 "등 쪽 가까운 곳에 있는 이 혈관은 심한 교통사고 등 외상에 의해 터지는 곳이기에 수술 집도의도 의아해 수술 도중 남편을 뒤집어 등 쪽에 외상이 있는지 확인까지 했다고 한다"고 했다.

이후 그의 남편은 물만 마셔도 초록색 물을 1.5ℓ씩 토하기 시작했다. 청원인은 "여러 검사를 하고 보니 십이지장이 붓기로 막혀 아무것도 내려가지 않는 상태가 돼 있었다"며 "남편은 몸무게가 10㎏ 넘게 빠졌으며 다시 물 한 모금 마실 수 있을지, 가장으로서 다시 일터로 되돌아갈 수 있을지 걱정과 두려움에 하루하루를 보내고 있다"고 분통을 터트렸다.

그는 "포항에서도 모더나 2차 백신 접종 후 43세 여성이 배에서 피가 멈추지 않았다는 청원을 한 것으로 안다"며 "'백신을 안 맞았더라면' 하루에 수백 번 수천 번 되뇌인다. 제발 제 남편이 물 한 모금이라도 마실 수 있도록, 제 가정이 예전 삶으로 돌아갈 수 있도록 제발 도와달라"고 호소했다.

