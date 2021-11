청암대학교 ‘하나장학생’ 장학금 전달식 개최

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 청암대학교는 3일 청암관 총장직무대행실에서 하나은행 광양지점 관계자들과 함께 하나금융나눔재단의‘하나장학생’장학금 전달식을 가졌다고 밝혔다.

장학금 전달식에는 오미성 총장직무대행, 이석주 입학학생부장, 최영만 입학학생팀장, 하나은행 광양지점 구희열 지점장, 김윤희 차장과 장학생 등 10여명이 참석했다.

하나금융나눔재단은 불우이웃과 사회 소외계층에 대한 지원과 인도적차원의 국제구호활동을 중심으로 체계적이고 장기적인 관점에서 물질적 지원과 사랑의 수고가 함께가는 실질적인 사회공헌활동을 실천하고 있으며, 특별히 어려운 환경에서도 꿈을 가지고 정진하는 인재들의 학업 지원을 위해 매년‘하나장학생’을 선발해 지원하고 있다.

이날 진행된 장학금 수여식에는 물리치료과 3학년 이*희, 치위생과 3학년 강*훈 학생이 선발되어 각각 100만원의 생활지원 장학금과 장학증서를 전달했다.

구희열 지점장은“하나장학생으로 선발돼 공부하는데 도움이 되어, 어려운 환경 속에서도 좌절하지 않고 각자의 꿈을 이루길 바란다”며“앞으로 지역사회와 미래사회 인재들을 양성하는 데 최선을 다해 주길 바란다”고 말했다.

오미성 총장직무대행은“어려운 환경 속에서도 흔들림 없이 학업에 정진하는 우리 청암대학교 학생들에게 장학금을 전달해 준 하나금융나눔재단에 감사함을 표한다”면서“장학생들로 선발된 학생들은 학업에 더 열심히 집중해 지역과 대학을 빛내주길 바란다”고 말했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr