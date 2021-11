[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주 서부소방서(서장 양영규)는 오는 11월 30일까지 불조심 강조의 달을 맞이하여 화재예방문화 확산을 위한 포스터 등 그리기 공모전을 진행한다.

그리기 공모전은 서구 관내 초등학생을 대상으로 소방청에서 주관하는 포스터와 서부소방서가 주최하는 상상화, 4컷 만화 이상 세 가지 분야에 대해 이뤄진다.

공모전 접수방법은 서부소방서로 직접 방문하거나 우편을 통해 제출하는 것이며 입상작 발표일정, 작품규격 등 기타 자세한 사항은 서부소방서로 문의할 수 있다.

양영규 서부소방서장은 “초등학생이 화재예방을 주제로 상상력을 발휘할 수 있는 기회를 마련함으로써 화재예방 분위기를 조성할 수 있도록 시민 여러분의 많은 관심과 참여를 부탁드린다.”고 전했다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr