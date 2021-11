동성화인텍 동성화인텍 033500 | 코스닥 증권정보 현재가 12,100 전일대비 300 등락률 -2.42% 거래량 193,959 전일가 12,400 2021.11.03 15:30 장마감 관련기사 동성화인텍, 2600억 규모 LNG운반선 초저온보냉재 공급계약 체결[클릭 e종목]"동성화인텍, 수주잔고 1년 새 50% 증가"[e공시 눈에 띄네] 코스닥-1일 close 은 보통주식 90만주의 처분을 결정했다고 3일 공시했다. 처분예정금액은 123억1650만원이다. 자기주식을 교환대상으로 하는교환사채 발행에 따른 처분이다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr