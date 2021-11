신한카드, KDI와 업무협약…"국가발전연구에 데이터 활용"

코로나19, 재난지원금, 배달앱 등

데이터 기반 국가 발전연구 상호 협력하기로

[아시아경제 기하영 기자]신한카드는 한국개발연구원(KDI)와 '데이터 기반 국가 발전연구 업무 협약'을 체결했다고 3일 밝혔다.

이번 협약식은 홍장표 KDI 원장, 임영진 신한카드 사장 및 관계자들이 참석한 가운데 서울 을지로 신한카드 본사에서 진행됐다.

이번 협약을 통해서 양 기관은 신한카드가 보유한 방대한 소비 데이터와 KDI의 독보적인 데이터 분석 및 연구 역량을 바탕으로 국가 발전을 위한 연구 수준을 한 단계 높이고 다양한 국가정책연구에 동참할 것으로 기대된다.

양 기관은 우선 과제로 코로나19 및 국가 재난지원금 효과 연구와 배달앱 소비 데이터 분석을 통한 산업구조 변화 연구 등 사회현안에 밀접한 국가발전연구를 추진 할 계획이다.

아울러 다양한 경제 사회 분야 관련 국가발전연구에 2750만명 고객 기반의 월평균 3억5000만여건의 신한카드 소비 데이터를 활용해 데이터 기반 연구를 강화하고 새로운 지표를 발굴하는데 협력을 이어 나갈 예정이다.

임영진 신한카드 사장은 "이번 데이터 협력이 국가연구기관과 민간기업이 함께 이루는 또 하나의 성공모델로 정착할 수 있도록 노력과 지원을 아끼지 않겠다"며 "신한금융그룹의 새로운 비전인 '더 쉽고 편안한, 더 새로운 금융'과 연계해 대한민국 데이터 경제 활성화에 기폭제 역할을 할 수 있도록 최선의 노력을 다할 것"이라고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr