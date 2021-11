서귀포해경, 유·도선 안전사고 예방 특별점검 실시

[제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 서귀포해양경찰서(서장 황준현)는 동절기 다중이용선박 화재발생 등의 안전사고로부터 국민의 생명과 재산을 보호하기 위해 이달 한달간 유·도선 안전사고 예방 특별점검을 실시한다고 3일 밝혔다.

올해 서귀포 관내 유·도선 이용객은 지난달까지 약 263만명으로 이미 지난해 이용객 248만명을 넘어섰고, 최근 위드 코로나의 시행으로 지속적인 증가세가 예상됨에 따라 안전관리 강화가 절실하다.

서귀포해경은 선박 내 전열기 사용과 노후 배선의 과열로 인한 화재사고 우려가 높아지는 동절기를 맞아 사고예방 및 사업자의 안전의식을 강화시키고, 파출소 중심으로 화재예방 안전순찰을 강화해 나갈 방침이다.

주요 점검내용은 ▲선박 내 화재 취약개소 및 소화설비 관리상태 ▲사업자 및 종사자 안전운항 지침 숙지 및 사고대처 능력 ▲기상특보 발효 시 운항 허용 기준 및 절차 등이다.

서귀포해경 관계자는 “이번 특별점검은 유도선 이용객들이 안전한 동절기를 보낼 수 있도록 안전의식을 강화하는 데 주안점을 뒀다”며 “앞으로도 안전사고 예방을 위한 홍보 및 점검 활동을 전개해 나가겠다”고 말했다.

제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자 panax33@asiae.co.kr