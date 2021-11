'벤츠 S580 4MATIC' 등 3만2479대 제작결함 시정조치

국토교통부는 메르세데스벤츠코리아, 한국모터트레이딩, 기흥인터내셔널에서 수입·판매한 총 17개 차종 3만2479대에서 제작결함이 발견돼 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 4일 밝혔다.

벤츠 S580 4MATIC 등 7개 차종 773대는 에어백 제어 장치 소프트웨어의 오류로 충돌 시 조수석 에어백이 전개되지 않아 탑승자에게 상해를 입힐 가능성이 확인됐다.

벤츠 AMG CLA 45 S 4MATIC+ 등 5개 차종 277대는 배기음, 승차감 조절 스위치가 외부 전자파에 영향으로 정상적으로 작동되지 않을 가능성이 발견됐다.

이는 안전기준 부적합 사항으로 우선 수입사에서 자발적으로 리콜을 진행하고, 추후 시정률 등을 감안해 과징금을 부과할 계획이다.

해당 차량은 5일부터 메르세데스벤츠코리아 공식 서비스센터에서 무상으로 수리를 받을 수 있다.

한국모터트레이딩에서 수입, 판매한 야마하 GPD125A 등 4개 이륜 차종 3만1117대는 한국교통안전공단 자동차안전연구원의 자기인증적합조사 결과, 보조반사기의 반사 성능이 안전기준에 부적합한 것으로 확인됐다.

우선 수입사에서 자발적으로 리콜을 진행하고, 추후 시정률 등을 감안해 과징금을 부과한다. 이 차량은 오는 15일부터 한국모터트레이딩 공식 서비스센터에서 무상으로 수리를 받을 수 있다.

기흥인터내셔널에서 수입, 판매한 로얄엔필드 히말라얀 이륜 차종 312대는 브레이크 캘리퍼의 내식성 부족에 의한 부식으로 브레이크가 제대로 작동되지 않아 사고가 발생할 가능성이 확인됐다.

5일부터 기흥인터내셔널 로얄엔필드 공식 서비스센터에서 무상으로 수리를 받을 수 있다.

각 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자로 시정방법 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr