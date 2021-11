[아시아경제 공병선 기자] AJ네트웍스 AJ네트웍스 095570 | 코스피 증권정보 현재가 5,510 전일대비 40 등락률 -0.72% 거래량 22,036 전일가 5,550 2021.11.03 14:07 장중(20분지연) 관련기사 AJ네트웍스, 계열사 에이제이토탈주식회사의 500억원 규모 주식 처분AJ네트웍스 문덕영 부회장, 26억 규모 보통주 수증AJ네트웍스, 이현우 대표 퇴임 close 는 종속회사 AJ전시몰이 운영 자금과 채무상환 자금 조달을 위해 200억원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 3일 공시했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr