수출입銀, 국내 최초로 IFC 주도 임팩트 투자원칙 도입

방문규 행장, 英글래스고서 IFC에 임팩트 투자 원칙 도입 서약서 전달

[아시아경제 박선미 기자] 한국수출입은행이 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 가속화하기 위해 국내 최초로 ‘IFC 주도 임팩트 투자 원칙(Impact Investing Principles)’을 도입한다고 3일 밝혔다.

방문규 수은 행장은 전날 유엔 기후변화협약 당사국 총회(COP26)가 열린 영국 글래스고에서 스테파니 폰 프리드버그 IFC 부총재와 만나 수은의 ESG 채권 연계 자산에 대해 ‘IFC 주도 임팩트 투자 원칙’ 도입을 주요 내용으로 한 서약서를 전달했다.

IFC 주도 임팩트 투자 원칙은 글로벌 임팩트 투자시장에 규율, 투명성, 신뢰성을 제공하기 위해 IFC가 주요 임팩트 투자기관들과 함께 지난 2019년 4월 수립한 프레임워크이다. 이 원칙에 서명한 기관들은 투융자에 따른 경제적 이익과 함께 사회, 환경에 미치는 '임팩트'를 조사하고 모니터링해야 한다. 현재까지 전세계 100개 이상의 개발금융기관과 상업금융기관, 자산운용사 등이 IFC 주도 임팩트 투자 원칙을 도입했다.

방 행장은 서약서 전달 뒤 “임팩트 투자 원칙 도입을 통해 수은이 ESG 경영을 가속화하고, 유엔 지속가능개발목표(SDGs) 달성에도 기여하기를 기대한다”고 말했다.

수은은 지난 7월 국책은행 최초로 ESG 경영 로드맵을 수립하고, 전담부서인 ESG경영부 및 이사회내 ESG위원회를 신설하는 등 본격적인 ESG경영에 나서고 있다. 지난달에는 20억달러 규모의 글로벌 그린본드를 발행하는 등 ESG 채권 발행을 통해 대체에너지, 기후변화 대응 등 친환경 사업도 적극 지원 중이다.

이와 별도로 방 행장은 영국 현지에서 이번 UN 기후변화협약 당사국 총회(COP26) 참석차 방문한 다자개발은행(MDB), 캐나다 수출신용기관(EDC)와 차례로 양자 면담을 가졌다. 이 자리에선 신재생에너지, 수소와 같은 '그린 산업'에 대한 공동 금융지원 방안 등 기후변화 대응을 위한 협력방안이 논의됐다.

