[특징주]LG화학, 외국인 매도 폭탄에 '5% 급락'

LG화학 주가가 외국인 매도 공세에 밀려 하락중이다.

3일 오전 11시15분 현재 LG화학 주가는 전 거래일대비 5.05% 하락한 78만9000원을 기록중이다. 장중 78만원까지 밀리며 급락세를 연출했다.

외국인의 매도가 집중되면서 주가 하락을 이끌고 있는 것으로 풀이된다. 이 시각 현재 외국인은 197억원가량 매도 우위를 기록중이다. 최근 3거래일동안 순매도 행진을 펼치고 있다. 유가증권시장 시가총액 순위는 하루 만에 4위에서 6위로 두 계단 내려왔다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr