'위드 코로나'에 수요 급증한 호텔 뷔페…내달 가격 인상

[아시아경제 김유리 기자] 단계적 일상회복(위드 코로나)에 연말 효과가 더해지며 주요 호텔 뷔페 수요가 크게 늘었다. 호텔들은 사회적 거리두기로 대폭 줄였던 운영 좌석을 다시 늘리면서 손님 맞이에 나섰다. 일부 호텔은 연말 대목을 앞두고 뷔페 식당 가격 인상에 나섰다.

3일 호텔업계에 따르면 위드 코로나로 수도권에서 10명까지 사적 모임이 가능해진 덕에 주요 대형 호텔의 뷔페 식당 예약이 크게 늘었다.

롯데호텔 서울은 뷔페 식당 '라세느'의 전체 좌석 300석 가운데 230석 운영에 나선다. 지난해 연말 이후 전 좌석의 절반 수준인 160석을 사용했으나 위드 코로나 이후 230석으로 늘린 것이다. 그럼에도 불구하고 라세느의 12월 예약은 90% 이상 완료됐다. 호텔 관계자는 "일부 예약 취소 물량을 제외하면 주말, 주중 할 것 없이 만석에 가까운 예약률을 보이고 있다"고 말했다.

서울신라호텔 역시 뷔페 식당 '더파크뷰'의 좌석을 지난해 말 총 300석 중 60~70%만 운영했으나 올해는 80%를 운영한다. 지난 1일 시작된 12월 예약 역시 주말 저녁은 예약이 거의 끝났고 주중 예약도 빠르고 늘고 있다는 설명이다. 웨스틴조선 서울 뷔페 식당 '아리아'도 예약 문의가 크게 늘었다. 조선호텔앤리조트 관계자는 "11월은 예약이 거의 다 찼고 지난 1일 시작된 12월 예약 역시 크리스마스와 연말연시, 주말 등에 대한 예약 문의가 폭주하고 있다"고 설명했다.

서울 플라자호텔 뷔페 식당 '세븐스퀘어'도 12월 원하는 주말 예약은 쉽지 않은 상황이다. 호텔 관계자는 "인원 제한·시간 제한 등이 완화되면서 연말 소규모 모임을 원하는 고객의 문의가 많다"며 "이번 연말은 작년 대비 보다 높은 예약률을 보일 것으로 기대하고 있다"고 말했다.

한편 다음달 연말 대목을 앞두고 주요 호텔 뷔페의 이용 가격이 인상된다. 라세느는 11월 저녁 뷔페 가격이 성인 1인당 12만9000원에서 다음달 14만5000원으로 오른다. 12월24~26일엔 15만9000원이다. 더 파크뷰 가격도 11월 12만9000원에서 다음달 14만5000원이 된다. 12월13일부터 연말까지는 15만9000원으로 상향 조정된다. 아리아는 11월 13만5000원에서 12월 월~목요일 14만5000원, 금~일요일 15만원이 된다. 호텔들은 연말 모임 예약이 많은 시기 특별한 메뉴를 다양하게 선보이기 위해 일시적으로 뷔페 가격을 인상한다고 설명했다.

