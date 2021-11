한국현대디자인협회 '제11회 아시아그래픽 트린엔날레 2021' 개최

한국, 미국, 중국, 일본 등 전 세계 23개국 작가들이 316여개 작품 출품

[아시아경제 윤슬기 기자] 한국현대디자인협회(KECD)는 오는 6일부터 13일까지 예술의전당 서예박물관 상설전시실 3층에서 '제11회 아시아그래픽 트린엔날레 2021'을 개최한다.

KECD가 주최하는 아시아그래픽 트리엔날레는 지난 1992년 첫 시작된 후 매 3년마다 개최되고 있다. 특히 이번 전시회는 한국, 미국, 중국, 일본 등 전 세계 23개국 작가들이 316여개의 작품을 출품했다.

이번 전시의 주제는 '더 컬렉티브(The Collective)'로 더 강력한 융합(convergence)과 협력(collaboration)을 표방한다. 코로나19 팬데믹 이후 재편될 새로운 형태의 만남과 교류를 준비하고, 산업·그래픽·제품·광고·유니버설 등 디자인과 관련된 모든 분야가 인간을 중심으로 서로를 연결해야 한다는 의미를 담고 있다. 또 이전보다 더 강력한 융합과 협력을 통해 인류 공동의 위험에 대처하자는 것이 이번 전시의 핵심 메시지다.

1969년 창립된 디자인 협회 KECD는 다양한 국제 전시회뿐만 아니라 DESPA사업(개발도상국 디자인교육 지원사업), 아시아 유수 대학들과의 국제 디자인 세미나 개최 등 여러 형태의 디자인 비즈니스를 진행 중이다. KEDO는 아시아 디자인 단체의 리더로서 비아시아 국가를 중심으로 하는 United Designs 국제 디자인 비엔날레 전을 꾸준히 개최하며 K-디자인의 위상을 넓히고 있다.

유윤호 KECD 회장은 "더 컬렉티브(The Collective)는 위드 코로나 시대를 맞이하는 인간과 환경 그리고 디자인과 생활 나아가 세계를 연결하는 핵심 가치"라며 "(이번 전시회를 통해) KECD가 디자인 영역의 뉴 패러다임, 뉴 커뮤니케이션 방법을 제시할 것"이라고 개최 소감을 밝혔다.

