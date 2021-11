KDI-신한카드, 데이터기반 국가정책연구 협력 추진

[세종=아시아경제 김현정 기자] 한국개발연구원(KDI)은 3일 서울 중구 을지로 신한카드 본사에서 신한카드와 ‘데이터 기반 국가발전연구 협력’을 추진하기 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 KDI의 데이터 분석 및 연구 역량과 신한카드가 보유한 방대한 소비데이터를 통해 국가발전을 위한 연구 수준을 높이고 디지털 뉴딜에 발맞춘 데이터경제 활성화에 기여하기 위한 것이다.

양 기관은 우선과제로 코로나19 및 국민지원금 효과, 배달앱 소비 데이터를 바탕으로 산업구조 변화 연구 등 사회 현안에 밀접한 국가정책 연구를 추진할 예정이다.

또한 다양한 경제·사회분야 연구에 2750만명, 월평균 3억5000만여건의 소비데이터를 활용해 데이터 기반 연구를 강화하고 지표를 발굴해나갈 방침이다.

이날 협약에는 홍장표 KDI 원장과 임영진 신한카드 사장을 비롯해 양 기관 관계자들이 참석했다.

홍장표 KDI 원장은 "코로나 발생 이후 급변하는 경제상황을 진단하고 평가하기 위해 신속하고 정확한 데이터의 가치가 그 어느 때보다 높아졌다"면서 "이러한 때에 양 기관이 정책수립에 긴요한 데이터 경제에 힘을 모으게 된 것을 뜻깊게 생각한다"고 말했다.

임영진 신한카드 사장은 "이번 데이터 협력이 국가연구기관과 민간기업이 함께 이루는 또 하나의 성공모델로 정착할 수 있도록 노력과 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

