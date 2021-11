박스피에 지친 동학개미…곱버스에 눈길

하루새 곱버스 1100억원어치 사들여

횡보장에 식은 투심…거래대금·개인 비중 모두 급감

[아시아경제 이민우 기자] 코스피가 좀처럼 우상향 추세를 이어가지 못하고 등락을 반복하며 횡보하는 가운데 개인들의 투자심리가 다소 식어가는 분위기다. 일평균 거래대금이 큰 폭으로 감소하는 한편 지수가 소폭 반등하면 곧바로 지수 하락을 기대하는 일명 ‘곱버스(곱하기+인버스)’를 대거 사들일 정도다.

3일 한국거래소에 따르면 이달 들어 전날까지 개인투자자 순매수 상위 종목에서 ‘KODEX 200선물인버스2X’가 순매수액 1208억원으로 2위에 올랐다. 이 종목은 삼성자산운용의 인버스 레버리지 상장지수펀드(ETF)로 코스피200 지수의 2배를 역으로 추종한다. 코스피200 지수가 1% 오르면 2% 떨어지고, 1% 하락하면 2% 상승하는 식이다. 일명 ‘곱버스’로 불리는 이 종목을 개인투자자들은 코스피가 1% 넘게 상승 마감한 전날에만 1109억원어치를 사들였다. 지난 8월31일 이후 하루 순매수 최대 기록이다.

이외에도 ‘KODEX인버스(245억원·7위)’ ‘KODEX 코스닥150선물인버스(131억원·14위)’ 등 지수 하락을 추종하는 상품들이 개인 순매수 상위권에 이름을 올렸다. 지수가 횡보세에서 벗어나지 못하자 작은 반등에도 곧바로 지수 하락을 추종하는 종목을 대거 사들이는 분위기다. 실제로 코스피는 지난 9월28일 장중 3100선이 무너진 뒤 좀처럼 회복하지 못하며 등락을 반복하고 있다. 지난달 12일 장중에는 2901.51까지 내려가며 2900선까지 위협한 뒤 3000대를 회복했지만 하루 걸러 등락이 반복되면서 좀처럼 상승 추세로 전환되지 못하고 있다. 이날 오전 9시18분께에는 2996.91을 기록하며 다시 2900대로 내려앉기도 했다.

이 같은 상황에 투자 심리도 얼어붙는 추세다. 한국거래소에 따르면 지난달 코스피 일평균 거래대금은 11조7538억원으로 집계됐다. 지난해 10월 10조8470억원 이후 1년 만에 가장 낮은 수준으로 내려왔다. 전달 14조614억원과 비교해 한 달 사이 2조3000억원 가량이 줄어든 것이다. 올해 초인 지난 1월 26조4778억원과 비교하면 무려 15조원 가량 급감했다.

개인투자자들의 활발한 ‘동학개미 운동’도 위축됐다. 지난달 기준 코스피 시장의 전체 거래 대금 중 개인 거래대금 비중은 58.1%로 지난해 3월 53.1% 이후 최저치를 기록했다. 지난해 4월부터 지난 9월까지 18개월 연속 유지됐던 60%대가 무너진 것이다. 지난해 7월 72.2%와 비교하면 14%포인트 가량 하락했다. 지난달 개인들은 2조8302억원어치를 순매수하며 여전히 매수주체로 활약했지만 거래를 활발하게 하지는 않은 것이다.

횡보장세가 지속되는 데다 최근 금리 인상 등의 우려도 함께 불거지면서 개인들의 투자 심리가 과거 대비 크게 위축된 것으로 풀이된다. 김영익 서강대 경제대학원 교수는 "지난해 지수가 많이 오를 때 참여해 높은 수익률을 맛본 개인 투자자들이 최근 지수가 좀처럼 반등하지 못하는 상황을 접하면서 투자 심리가 많이 위축된 것 같다"며 "투자자예탁금도 정체 상태고 그간 자금이 유출됐던 주식형 펀드로도 다시 돈이 쏠리는 것도 개인투자자들이 직접 투자에 대한 어려움을 느끼고 있다는 점을 보여준다"고 설명했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr