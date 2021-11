홍남기, 무디스에 "국가채무·재정적자 관리 노력"

무디스, 韓 신용등급 Aa2 유지하면서

"고령화·국가채무 증가 도전과제" 경고



洪 "지출 관리 강화·준칙 마련" 설명



3월 연례협의 땐 "적극적 재정운용" 발언

기재부 "'정책기조 변화' 해석은 과하다"

[세종=아시아경제 문채석 기자] 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 국제 신용평가사 무디스에 "한국은 국가채무와 재정적자를 상호보완적으로 관리해 재정 건전성 확충을 위해 노력하고 있다"고 전했다. 무디스가 지난 5월 한국의 신용등급을 아시아에서 두 번째로 높은 'Aa2'로 유지하면서 "고령화와 국가채무 증가, 대북 리스크 등은 도전 요인"이라고 지적한 데 대해 "지출을 줄이고 준칙을 세우는 등 재정관리를 강화하고 있다"고 설명한 것이다.

홍 부총리는 2일(현지시간) 영국 런던 힐튼 호텔에서 마리 디론 무디스 아시아태평양·중앙아시아·아프리카 총괄과 만나 이같이 말했다. 무디스는 "고령화와 국가 채무 증가, 대북 리스크 등이 도전 요인"이라고 했었다. 정부가 여러 차례 추가경정예산을 편성한 뒤 재난지원금을 지급하는 등 '확장재정' 정책을 추진해온 걸 주시하고 있다는 뜻이다.

이에 홍 부총리는 "완전한 경제회복을 위한 재정의 적극적 역할을 지속하는 가운데, 중기 재정안정화 노력도 병행 추진하고 있다"며 "재정건전성은 주요국 대비 양호하지만 고령화·기후변화 대응 및 복지지출 증가 등에 따른 지출소요가 있는 만큼 지출총량 관리 강화, 세입기반 확충, 재정준칙 마련 등을 통해 재정안정화를 추진할 계획"이라고 설명했다. 그러면서 한국형 재정준칙에 담긴 산식을 소개하기도 했다. 해당연도 국가채무비율을 60%로 나눈 값과 통합재정수지 비율을 -3%로 나눈 값을 곱해도 '1'을 넘지 않도록 하는 게 골자다.

이날 홍 부총리가 재정건전성을 강화하고 있다고 발언한 것은 3월 말 알라스테어 윌슨 무디스 글로벌총괄과의 온라인 연례협의에서 "올해 위기극복과 경제회복에 방점을 두고 적극적 재정운용을 유지하겠다"고 말한 것과는 다소 차이가 있었다. 이에 대해 기재부 관계자는 "무디스가 질의한 사항에 대해 홍 부총리가 답을 한 것이고 질문에 재정건전성 확보 방안도 포함된 것"이라며 "일반적인 재정 정책 기조를 설명하면서 건전성 쪽에 좀 더 중점을 둔 것이지 재정정책에 관한 정부의 '톤'이 바뀌었다고 보는 건 과도한 해석"이라고 말했다.

