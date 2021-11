GS샵, '영포티' 위한 패션 프로그램 '#OOTV' 선보여

목요일 오후 9시50분, '오늘의 스타일' 제안하는 새 프로그램

가수 신지·스타일리스트 김하늘 합류…쇼핑호스트 조은애 진행

[아시아경제 김유리 기자] GS리테일이 운영하는 GS샵은 패션업계 큰 손으로 급부상한 35~45세 '영포티(Young Forty)'를 위해 새 프로그램을 선보인다고 3일 밝혔다.

GS샵은 매주 목요일 오후 9시50분부터 한 시간 동안 시간·장소·상황(TPO)에 맞는 스타일링을 제안하는 프로그램 '#OOTV'를 방송한다고 말했다.

'#OOTV'는 SNS 인기 해시태그인 'OOTD(Outfit Of The Day)'에서 따온 명칭으로, '오늘의 스타일'을 제안하는 TV홈쇼핑이란 의미다. GS샵은 "조은애 쇼핑호스트와 '영포티'를 대표하는 가수이자 GS샵 VVIP 고객인 신지가 진행하고 유명 스타일리스트 김하늘이 합류해 '마이크로 스타일링'을 제안한다"고 말했다.

매주 '겨울을 준비하는 자세, 얼죽코(얼어 죽어도 코트)', '본격 월동 준비', '쇼핑은 타이밍!' 등 상황에 맞는 테마를 선정, 그에 맞는 상품을 소개한다. 지난달 28일 첫 방송에서 '모르간 알파카 체크 재킷', '라삐아프 코듀로이 와이드 팬츠'를 판매 방송한 결과, 한 시간여 만에 취급액 5억원을 기록했다. 목표 대비 취급액 달성률은 147% 수준이다.

GS샵은 "'#OOTV'는 현재 인스타그램 'gs_ootv'를 운영하며 고객과 소통을 강화하고 있다"며 "60초 이내의 짧은 영상인 '숏폼' 포맷의 패션 콘텐츠를 제공하는 한편 인스타그램 라이브를 통한 팬미팅도 계획하고 있다"고 말했다. 오는 12월에는 고객이 직접 참여할 수 있는 챌린지 이벤트 등을 계획하고 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr