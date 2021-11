'KODEX TRF 3070' 혼합형ETF 최초 순자산 1000억원 돌파

[아시아경제 황준호 기자] 삼성자산운용은 3일 KODEX TRF3070의 순자산이 국내 혼합형 ETF 중 최초로 1000억원(에프앤가이드, 2일 기준 1007억원)을 돌파했다고 밝혔다.

혼합형 ETF의 순자산이 1000억원을 넘은 것은 국내 ETF 역사상 처음이다.

실제로 KODEX TRF3070의 순자산은 연초 225억원에서 10개월만에 약 782억원이 몰리며 348% 증가세를 나타냈다. 수익률도 지난해 4.15%, 올해 연초 이후 5.65%로 안정적으로 운영되고 있다.

삼성자산운용 측은 "KODEX TRF3070은 2019년 7월 상장 이후, 퇴직연금 시장에서의 ETF 투자 수요가 급증하며 순자산 증가세를 보였다"며 "MZ세대의 대표적인 상품으로 자리잡고 있는 것으로 보인다"고 분석했다.

TRF는 타겟 리스크 펀드(Target Risk Fund)의 약자로, 위험자산과 안전자산을 혼합 해놓은 형태의 자산배분 펀드다. 펀드의 위험수준을 일정수준으로 맞추기 위하여 위험자산(선진국 주식)과 안전자산(국내채권)의 비중을 유지하는 것이 특징이다.

KODEX TRF 시리즈는 총 3종으로, 선진국 주식과 국내채권에 투자하는 비중에 따라 상품명이 정해진다. KODEX TRF 3070은 선진국주식에 30%, 국내채권에 70% 투자한다. KODEX TRF5050은 각각에 50%씩 자금을 쏟는다. KODEX TRF7030은 선진국주식에 70%, 국내채권에 30% 투자하는 방식으로 운영된다. 투자자는 자신의 위험 성향에 따라 선진국주식과 국내채권에 투자할 비율을 정해 TRF 시리즈 3가지 상품 중 고르기만 하면 된다.

삼성자산운용은 KODEX TRF3070의 경우 퇴직연금에서 안전자산에 해당해, 퇴직연금 적립금의 100%까지 투자할 수 있어 가장 인기라고 밝혔다. 안전자산으로 분류되지만, 선진국 주식에 전체 자산의 30%를 투자할 수 있는 셈이다.

박성철 삼성자산운용 ETF 매니저는 "KODEX TRF 시리즈는 최초 설계부터 연금투자에 적합하도록 만든 상품으로 자산배분 효과때문에 어느 시점에서 투자하더라도 장기투자 시 원금손실 확률이 매우 낮다"며 "거치식 혹은 적립식 상관없이 퇴직연금에서 장기투자하기 좋은 상품"이라고 설명했다.

실제 KODEX TRF3070의 경우, 추적하는 지수를 기준으로 2001년부터 2021년 10월말까지 테스트한 결과 투자 시점에 상관없이 3년간 보유할 경우 원금손실 확률이 0%였다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr