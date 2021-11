화상 수업 중 켜진 카메라… '산소 튜브' 꽂은 교수 모습에 '숙연'

[아시아경제 나예은 기자] 코로나19의 영향으로 비대면 수업이 실시되는 중 일부 학생과 교수의 불성실한 태도가 최근 화제가 된 반면 인도네시아의 한 교수는 병상 중에도 온라인 강의를 진행해온 사실이 드러났다.

2일 인도네시아 트리번뉴스와 레모뉴스(remonews)등 현지 언론에 따르면 가자마다 대학교의 에디 프라세티오 누그로호 교수는 지난 7월 개강 이후 두 달 동안 한 번도 자신의 모습을 드러내지 않고 음성을 통해서만 화상 강의를 진행했다. 제자들의 집중력을 높이기 위해 마이크로만 수업을 진행하겠다는 이유에서다.

이를 두고 학생들은 "교수가 게으르다", "학생들에게 무례하다", "전문적이지 못하다" 등의 불만을 제기했다. 심지어 일부 학생들은 "교수가 말을 할 때 숨이 가쁜 목소리가 난다"며 "수업하면서 외출하는 것이 아니냐"는 의혹을 품기도 했다.

그러나 학생들의 불만에도 누그로호 교수는 별다른 해명 없이 카메라를 계속 꺼 놓은 채 강의를 진행했다.

그러던 중 지난 9월 강의에서 누그로호 교수의 카메라가 잠시 켜지는 일이 발생했다. 교수는 즉시 카메라를 껐지만 이미 학생들은 그가 코에 산소 튜브를 꽂고 있는 모습을 보았다.

이 상황은 해당 수업을 듣고 있던 한 학생이 자신의 틱톡 계정을 통해 당시 상황을 담은 영상을 공개하면서 세상에 알려지게 됐다.

누그로호 교수는 현지 매체와의 인터뷰에서 "학생들이 나를 걱정하지 않고 공부에만 집중하길 바랐다. 그래서 항상 카메라를 꺼뒀다"고 말했다.

한편 이러한 모습은 지난달 27일 국내의 한 교수가 욕조에 몸을 담근 채 비대면 수업을 진행한 사실과 대비되면서 관심을 끌고 있다. 당시 실수로 카메라가 켜지자 교수는 "백신을 맞고 고열이 났으나, 휴강하지 않기 위해 무리하게 수업을 진행한 것"이라고 해명했다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr