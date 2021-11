광주시교육청, 수능대비 학원 등 특별 방역 지도 점검

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주광역시교육청이 2022학년도 대학수학능력시험(11월18일)을 앞두고 수능 시행 전 2주 동안(11월4~17일) 학원 등에 대해 수험생 안전 특별기간을 운영하며 수능 시행 전 대면교습 자제 권고 및 특별 방역 점검을 강화하고 있다.

2일 시교육청에 따르면 시험 전까지 수험생의 감염 또는 격리 위험 최소화를 위해 동 기간 중 학원 등에 대면 수업 자제(해당 기간 동안 원격수업 가능)를 권고했고 학원연합회에 학원 등 방역수칙 준수 및 자체 점검 강화를 요청한 바 있다.

또 수험생이 안전하게 시험에 응시할 수 있는 환경 조성을 위해 수능 2주 전부터 교육부 및 지방자치단체와의 합동점검을 통해 기본방역수칙 준수 여부 등을 점검할 예정이다. 코로나 확산 예방을 위한 PCR 사전 검사 권고 등을 지속적으로 안내할 방침이다.

지난 1일 김환식 광주시교육청 부교육감은 입시학원을 방문해 방역수칙 등을 지도 점검했다.

김환식 광주시교육청 부교육감은 "수험생이 안전하게 시험에 응시할 수 있는 환경 조성을 위해 최선을 다해주길 바란다"며 "단계적 일상회복이 진행되는 상황에서 수험생의 안전을 위해 학원시설에 대해 방역 점검을 지속 추진하겠다"고 밝혔다.

