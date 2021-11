aT, 장애인선수 10명 직접고용…"ESG경영 앞장"

[세종=아시아경제 문채석 기자] 한국농수산식품유통공사(aT)가 농수산분야 공공기관 중 처음으로 장애인 체육 선수 10명을 채용하며 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 가속화했다.

공사는 전남장애인체육회와의 업무협약을 맺은 뒤 지난달 1일자로 장애인 선수를 직접 고용했고, 2일 나주 본사에서 사령장 수여식을 열었다. 론볼, 역도, 당구, 럭비, 육상 등 5개 종목에서 10명을 채용했다. 장래가 유망한 신인 선수, 전국장애인체육대회 입상 경력이 있는 선수 등을 다양하게 뽑았다.

김춘진 aT 사장은 "선수들이 안정적인 여건 속에서 운동에 더 전념할 수 있길 바란다"며 "앞으로도 사회적 책임을 앞장서서 실현하는 착한 공사가 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

김 사장은 aT 사장 취임 전 국회의원 재임기에 장애인 인권·복지정책 의정활동 최우수의원으로 뽑힌 이력이 있다.

