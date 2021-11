산업부, 연내 탄소중립 이행 위한 6대 부문별 전략 마련

[세종=아시아경제 권해영 기자] 정부가 오는 2050년 탄소중립 시나리오 이행을 위해 연내에 산업·연구개발(R&D), 수소, 표준화, 에너지, 수송 등 6대 부문별 전략을 마련한다.

산업통상자원부는 2일 우리 산업·에너지 업계가 탄소 중립 이행에 어려움이 없도록 6대 부문별 전략 수립과 제도적 기반 마련을 추진 중이라며 이 같은 계획을 밝혔다.

우선 이달 '탄소중립 산업대전환 비전과 전략', '탄소중립 산업·에너지 부문 R&D 전략', '수소경제이행 기본계획', '탄소중립 표준화 전략'의 이름으로 4대 부문 전략을 발표한다. 다음달에는 '에너지 탄소중립 혁신 전략'과 '수송 부문 미래차 전환전략' 등 나머지 2대 부문 전략을 내놓는다.

탄소중립 산업대전환 비전과 전략에는 주력 산업의 친환경 혁신과 신산업 육성안, 탄소주입 산업·에너지 부문 R&D 전략에는 산업과 에너지 부문 기술 개발 과제와 일정, 지원 방안 등이 각각 담길 예정이다.

수소경제이행 기본계획은 청정수소 생산, 인프라 구축, 수소 활용 확대 등 전주기 생태계 구축에 관한 계획을 제시한다.

다음달 공개되는 에너지 탄소중립 혁신전략에는 청정에너지 믹스로의 전환 가속화, 에너지시스템 혁신 및 기반 구축, 에너지신산업 생태계 조성 및 투자 활성화 방안 등이 구체적으로 포함된다.

아울러 산업부는 수소법, 원스톱샵법(풍력발전 보급촉진 특별법), 에너지 전환 지원법 등 관련 법안이 조속한 시일 내에 국회에서 통과되도록 추진하겠다는 입장도 밝혔다.

