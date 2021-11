신한금융투자, 국내 최초 렌탈채권 공모 ABS 발행

[아시아경제 이민지 기자] 신한금융투자는 국내 최초로 렌탈채권 공모 ABS 발행을 성공적으로 완료했다고 2일 밝혔다.

신한금융투자는 국내 안마시장 점유율 1위 업체 바디프렌드의 렌탈채권 공모 ABS 발행을 주관했다. 이번에 발행된 공모 유동화 ABS는 394억원이 발행되었으며 이중 선순위 ABS는 최상위 신용도인 AAA를 부여받았다. 이번 바디프렌드 렌탈채권의 자산유동화는 공모 유동화를 포함해 총 503억원 규모로 이뤄졌다.

등록유동화 시장 확대를 위한 ‘자산유동화에 관한 법률’의 개정 취지에 맞춰 신한금융투자는 공?사모 등록유동화 업무를 추진해왔으며, 이러한 노력에 따라 국내 최초 렌탈채권 공모 ABS 유동화라는 신규 비즈니스를 추진하게 됐다.

바디프렌드는 기존의 사모 유동화를 통한 자금 조달에서 한 단계 더 나아가 공모를 통한 렌탈채권의 등록유동화를 성공적으로 진행했다. 이를 통해 기업의 지속 성장과 연계한 중장기적 재무융통성이 강화될 것으로 평가 받고 있다.

신한금융투자는 업계 최초로 2012년 단말기할부대금채권 유동화 플랫폼을 구축했으며 2017년 MVNO(알뜰폰 사업자) 할부채권 공모 유동화를 진행하는 등 구조화 금융 선도기관으로서의 역할을 다하고 있다. 또 최근의 공모 유동화 시장 확대 기조에 맞춰 향후에도 다양한 자산의 공모 유동화 업무를 수행할 계획이다.

