삼성SDI, 3Q 영업익 3735억원…분기 기준 사상 최대(상보)

삼성SDI가 배터리와 전자재료 사업 성장세에 힘입어 올해 3분기 사상 최대 실적을 거뒀다.

삼성SDI는 2일 올해 3분기 실적 발표를 통해 매출 3조4398억원, 영업이익 3735억원으로 전년동기대비 각각 11.4%, 39.7% 증가했다고 공시했다. 지난 2분기에 비해서도 매출이 3.2%, 영업이익이 26.5% 성장했다. 매출과 영업이익 모두 분기 기준 최대 실적이다.

주력 사업인 에너지 및 기타 부문의 매출은 2조7409억원으로 전년동기대비 15.0%, 전분기대비 1.1% 증가했다. 영업이익은 지난해 3분기에 비해 46%, 지난 2분기에 비해서는 19.6% 확대됐다.

중대형 전지는 전분기에 비해 수요는 줄었으나 흑자를 유지했다. 자동차 전지는 차량용 반도체 부족에 따른 수요 감소 영향을 받았으나 고부가가치 제품 중심으로 판매가 늘면서 수익성을 유지했다. 에너지저장장치(ESS)는 주요 프로젝트의 공급 일정 영향으로 매출이 감소했다. 소형 전지의 경우 원형 전지는 전기차, 전기자전거 등 모빌리티 중심으로 매출이 증가했고, 파우치형 전지는 주요 고객의 신규 스마트폰과 웨어러블용 판매 증가로 수익성이 개선됐다고 삼성SDI는 설명했다.

전자재료 부문의 매출은 6989억원으로 전년동기대비 0.7% 감소했으나, 전분기 대비 12.3% 증가했다. 영업이익은 1717억원으로 지난해 3분기에 비해 32.9% 늘었다. 전자재료는 고부가 제품의 매출이 증가해 수익성이 향상됐다. 반도체 소재는 스핀온하드마스크(SOH) 등 고부가 제품이 성장했고 유기발광다이오드(OLED) 소재는 플래그십 스마트폰용 매출이 증가했으며 편광 필름도 대형 TV용 판매 비중이 확대됐다.

삼성SDI는 4분기 중대형 전지는 신기종, 고부가 제품 중심으로 판매가 증가하고 소형 전지는 원형 전지 중심으로 판매가 확대될 것으로 전망했다. 자동차 전지는 반도체 수급 이슈가 지속될 것으로 전망되지만 Gen.5(젠5) 배터리 공급 확대로 판매가 늘고 ESS는 UPS(무정전전원장치)와 가정용 ESS 중심으로 판매가 증가해 수익성이 개선될 전망이다. 원형 전지는 전기차, 전동공구 등 주요 애플리케이션용으로 판매가 증가하고 파우치형 전지는 해외 고객 신규 스마트폰용으로 판매가 확대될 것으로 보인다.

전자재료 부문은 반도체와 OLED 소재의 판매 확대가 지속될 전망이다. 반도체 소재는 판매가 소폭 증가하고 OLED 소재도 스마트폰용으로 채용이 확대되면서 판매가 증가할 것으로 예상된다. 다만 편광필름은 계절적 비수기 영향으로 판매가 감소할 것이라고 삼성SDI는 전망했다.

