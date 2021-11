한국거래소, 증권사 대상 배출권시장 참여 추진

오는 11일까지 접수 받아

[아시아경제 공병선 기자] 한국거래소가 배출권시장 활성화를 위한 증권사의 시장 참여를 추진한다.

2일 거래소는 오는 11일까지 증권사를 대상으로 배출권시장 참여를 위한 신청을 접수 받는다고 밝혔다.

시장 참여를 원하는 증권사는 관계 법령 및 전산설비·인력·내부통제체계·사회적 신용 적합성 등 거래소가 정하는 회원 자격 요건을 갖춰야 한다. 배출권시장 회원 자격을 획득한 증권사는 고유재산 운영을 통해 최대 20만톤의 배출권을 보유할 수 있다.

거래소는 회원 자격 심사, 모의시장 운영 및 거래소 이사회 결의 등을 거쳐 올해 12월 증권사의 시장참여를 시행할 계획이다. 이번 신청 접수를 통해 다양한 상품 운용 노하우를 보유한 금융투자업계가 참여하고 배출권시장에 풍부한 유동성이 공급될 것으로 전망된다.

거래소 관계자는 “증권사의 시장 참여가 정착된 이후엔 할당 업체 등이 거래소에 직접 주문을 내지 않고도 증권사에 위탁해 거래할 수 있도록 거래 편의성을 개선해나갈 것”이라며 “배출권시장 활성화 및 참가자 편의제고를 통해 정부의 ‘2050 탄소중립 추진전략’ 이행을 위한 지원에 만전을 다할 것”이라고 밝혔다.

