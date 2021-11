전세계 100개국 "2030년까지 산림 파괴 중단" 선언

COP26서 '산림·토지 이용 선언' 발표

英 등 12개국, 2025년까지 개도국에 14조원 투입

[아시아경제 김수환 기자] 세계 100개국 이상이 2030년까지 산림 파괴를 멈추고 토양 회복에 나서기로 합의했다. 이를 위해 공적자본과 민간투자 190억달러(약 22조3000억원)가 투입된다.

영국 글래스고에서 열린 제26차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP26)에 참가한 100여개국은 1일(현지시간) 이런 내용의 '산림·토지 이용 선언(Declaration on Forest and Land Use)'을 발표했다.

선언 참가국에는 한국, 미국, 영국, 일본을 비롯해 전세계 산림의 85%를 차지하는 브라질과 인도네시아, 콩고민주공화국도 포함됐다.

선언문은 "지속가능한 토지 사용이 세계가 목표로 하는 지속가능한 개발 목표를 충족할 수 있게 한다"며 "기후변화에 대응하고 생태계를 유지하기 위한 산림의 중요 역할을 인식한다"라고 전했다.

선언문은 "이에 2030년까지 산림 파괴를 멈추고 토양 회복에 나서기 위해 (국제사회가) 공조할 것"이라며 "모든 정상들이 지속가능한 토지 이용으로 전환하는 노력에 동참할 것을 촉구한다"라고 밝혔다.

선언에 참가한 국가들은 선언문에서 "(지속가능한 토지 이용이) 파리협약때 합의됐던 '산업화 이전 대비 1.5도 상승 제한' 목표 달성을 위해 중요하다"고 덧붙였다.

의장국인 영국의 총리실은 "이번 선언은 3360만㎢에 달하는 산림을 대상으로 한다"라고 설명했다. 이 넓이는 한국의 약 336배에 해당한다.

보리스 존슨 영국 총리는 이번 선언이 유례없는 합의라고 평가하고 "이제 우리는 자연의 정복자로서 긴 역사를 끝내고 보호자가 될 기회를 맞았다"라고 말했다.

이에 맞춰 여러 참가국과 기업이 선언에 담긴 목표를 이행하기 위한 구체적인 계획을 발표했다.

계획에는 원주민이 동참하는 산림 보호 프로젝트와 지속가능한 농업 기술 개발 등이 포함됐다.

이번 선언에 따라 영국을 비롯한 12개국은 내년부터 2025년까지 120억달러(약 14조1000억원)의 공공기금을 조성해 개발도상국의 토양 회복과 산불 진화 등에 지원할 예정이다.

아비바와 악사 등 민간 투자사 30여곳은 산림 보호에 72억3000만달러(약 8조5000억원) 이상을 투자할 계획이다.

투자사들은 2025년까지 산림 파괴와 관련된 영역에는 투자하지 않기로 했다.

이번 선언은 2014년 40여 개국이 발표한 뉴욕 선언의 연장선이며 목표를 달성하기 위한 구체적인 재원 투입 방안 등을 제시했다는 점에서 한발 더 나아간 것으로 평가된다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr