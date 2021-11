[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 동신대학교 대학일자리센터는 광주·전남지역 청년들의 활발한 해외진출을 지원하기 위해 '2021년 하반기 광주·전남 해외진출지원협의회 간담회'를 실시했다고 2일 밝혔다.

간담회에는 광주·전남지역 7개 대학일자리센터와 유관기관의 해외취업 담당자들이 참석했다.

협의회는 글로벌 인재 양성을 위해 지역 청년과 대학생들에 대한 지원 분야의 저변을 넓혀 나가기로 뜻을 모았다.

안민주 동신대 대학일자리센터장은 "유관기관과의 협력을 통해 청년과 재학생들에게 가장 효율적인 해외진출 방향을 모색할 것"이라고 말했다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr