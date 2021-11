文대통령 "국제메탄서약 가입"…농축산업계 '발등의 불'

COP26 기조연설 "2030년까지 메탄 배출 30% 감축" 발표

국내 농축산업계 우려, "사육 두 수 줄이라는 말 밖에 안돼"

[아시아경제 류정민 기자, 주상돈 기자] 문재인 대통령이 ‘국제메탄서약’ 가입을 선언하면서 국내 농축수산업계의 우려가 커지고 있다. 문 대통령은 메탄 감축이 기후위기 해결의 중요한 열쇠라고 밝혔지만 국내 농축산업의 현실을 외면한 선택이 될 것이라는 지적도 만만치 않다.

문 대통령은 1일(현지시간) 제26차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP26) 기조연설에서 "한국은 국제메탄서약에 가입해 메탄 감축 노력에 적극 동참하겠다"고 밝혔다. 문 대통령은 메탄 배출량을 2030년까지 30% 감축하는 계획을 전하면서 "메탄은 이산화탄소보다 온실효과가 매우 높다"고 강조했다.

이와 관련해 정부 관계자는 "2일 COP26에서 메탄서약 출범 행사가 열릴 예정"이라고 설명했다. 국제메탄서약은 2030년까지 세계에서 배출되는 메탄 배출량을 2020년 대비 최소 30% 감축하는 내용을 담고 있다. 미국과 유럽연합(EU)이 지난 9월 메탄서약 추진계획을 공동으로 발표한 뒤 영국·이탈리아·인도네시아·멕시코 등이 참여했다.

한국도 2030 국가 온실가스 감축목표 상향안에 메탄 배출량을 2018년 2800만t에서 2030년 1970만t으로 30% 감축하는 내용을 담았다. 농축수산 250만t, 폐기물 400만t, 에너지 180만t을 감축할 계획이다.

한편 급격한 메탄 감축은 농축수산업에 발등의 불로 다가올 전망이다. 우리나라 메탄 배출량은 2018년 기준 2800만t(이산화탄소 환산량)으로 국내 전체 온실가스 배출량의 3.8% 수준이다.

문제는 국내 메탄 배출의 상당량이 농축수산 부문에 집중돼 있다는 점이다. 벼 재배 과정에서 22.5%에 달하는 630만t이 배출되고, 가축의 소화기관 내 발효(16.1%)와 가축분뇨 처리(5%)도 메탄 배출 비중이 상대적으로 높다.

메탄 발생량을 30% 줄이려면 2018년 1220만t인 농축수산 메탄 발생량을 970만t으로, 9년 안에 250만t(20.5%)가량 줄여야 한다. 정부는 가축분뇨의 정화처리·에너지화, 저메탄 사료 개발·보급, 논의 물관리 기술 보급 등을 통해 메탄을 감축하겠다는 방침이지만 현실성에 대한 우려가 제기되고 있다.

김창수 자연순환농업협회 사무국장은 "아직 축산 분야 메탄을 줄이기 위한 기술이 상용화 단계에 다다르지 않은 상황에서 메탄을 줄이라는 것은 사육 두수를 줄이라는 말밖에 안 된다"며 "정부에서 기술개발과 지원에 우선 나서야 한다"고 말했다.

메탄(CH4)은 교토의정서에서 정의한 6대 온실가스 중 하나다. 지구온난화에 미치는 영향을 수치로 표현한 지구온난화지수(GWP)가 21, 즉 이산화탄소의 21배의 영향을 미치는 물질이다.

메탄은 천연가스 채굴이나 농업 같은 인간의 활동으로 인해 발생한다. 청와대는 "지난 8월에 승인된 기후변화에 관한 정부 간 협의체(IPCC) 보고서에 따르면 메탄은 전체 지구온난화의 약 30%, 즉 기온 0.5도 상승의 원인 물질로 알려져 있다"고 설명했다.

메탄은 대기 체류기간이 약 10년으로 이산화탄소(최대 200년)에 비해 짧다. 메탄 발생을 크게 줄일 경우 지구 평균온도 상승을 1.5도 이내로 낮추자는 파리협정의 목표 달성에 기여할 수 있다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr주상돈 기자 don@asiae.co.kr