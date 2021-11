"현안 대응" 홍장표 지시에…KDI, 부동산연구팀 꾸린다

[세종=아시아경제 문채석 기자] 국책연구기관인 한국개발연구원(KDI)이 부동산, 플랫폼 등 현안으로 떠오른 경제 이슈 연구를 전담하는 조직인 부동산연구팀 등을 신설하기로 했다. 소득주도성장 정책 설계자인 홍장표 원장이 '현안 대응 강화'를 주문하면서 출범 후 첫 조직 개편과 인사를 단행하게 된 것이다.

이번 조직 개편으로 KDI 연구부는 거시·금융정책, 산업·시장정책, 재정·사회정책 등 3개로 조정된다. 기존에는 경제전략, 지식경제, 시장정책, 공공경제 등 4개 연구부가 있었다. 거시·금융정책연구부에는 부동산연구팀이, 산업·시장정책연구부에는 플랫폼경제연구팀이 각각 신설된다. 재정·사회정책연구부에는 인구구조대응연구팀이 새로 생긴다.

KDI 관계자는 "부동산연구팀, 플랫폼경제연구팀, 인구구조대응팀 등 우리 사회가 당면한 구조적 현안과 새롭게 부상하는 산업에 대응하며 국가 중장기 미래전략 연구를 수행하는 조직을 신설해 더욱 신속하고 유연하게 정책대안을 모색할 것"이라고 말했다.

