한진, 업계 최초 물류전문지식 플랫폼 '로지덕스' 선봬

[아시아경제 이동우 기자] 한진은 업계 최초로 물류전문지식 플랫폼인 '로지덱스'를 론칭했다고 2일 밝혔다.

로지덕스는 물류전문가가 직접 제공하는 지식정보를 얻을 수 있는 점이 타 지식 플랫폼과의 차별화된 특징이다.

이를 통해 관련 종사자에게는 물류업무 역량을 강화시켜 주고, 소상공인, 1인기업, 사회적기업 등에게는 물류 관련 문제 해결에 전문적인 도움을, 관련 학과 학생과 연구자에게는 실무에 대한 이해도를 높여 국가의 미래 물류 인재를 양성하는데 일조할 것으로 기대하고 있다.

로지덕스는 모바일(안드로이드, IOS) 앱과 웹사이트에서 이용 가능하다. '물류전문가 매칭 서비스'와 '전문가가 제공하는 물류전문지식 서비스', '물류관련 질의 응답 서비스' 등으로 구성했다. 대부분 서비스는 무료로 운영되고 컨설팅 등 요구 정보의 수준에 따라 사용자가 유료 서비스를 신청할 수 있는 기능도 제공할 예정이다. 현재는 개인 이용자를 대상으로 제공되며 향후 기업 및 기관도 이용할 수 있도록 서비스를 확장할 계획이다.

로지덕스는 글로벌 사용자를 위한 영문버전도 향후 오픈할 예정이다. 영문버전은 국가별 상이한 규제와 지리적 특수성이라는 글로벌 물류의 특성을 반영해 다양한 국가와 지역 사용자가 사용할 수 있게 설계 했다. 한글버전과 연동해 국내외 전문가와 사용자 연결성에 중점을 뒀다.

물류 지식을 제공하는 전문가는 자유롭게 신청가능하며 물류관련 기업 및 기관 경력사항 등 심사를 거쳐 선정된다. 일반 사용자는 서비스 이용자의 질의응답과 물류 관련 칼럼, 노하우 공유 등 플랫폼에서의 활동을 통해 포인트를 획득해 전문가가 될 수 있다. 특히 전문가는 향후 제공되는 유료 지식 서비스 활동으로 수익 창출도 가능하다.

