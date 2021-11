LG유플 자율주행로봇, 병원 내 항암제·진통제 배송 돕는다

서울 관악구 에이치플러스 양지병원 공급

[아시아경제 차민영 기자] LG유플러스의 통신 네트워크 기반 자율주행 약제배송로봇이 병원에 도입돼 일반 약품부터 항암제, 마약성 진통제까지 다양한 약 배송을 돕는다.

LG유플러스는 서울 관악구 에이치플러스 양지병원에 통신 네트워크 기반 자율주행 약제배송로봇을 공급했다고 2일 밝혔다.

단순 배송업무를 로봇이 대신함으로써 업무 피로도를 낮출 수 있다. 그간 병원에서는 매일 두 번 약제배송 업무에 직원 5명을 투입해왔으나 로봇으로 배송 횟수를 늘리고 인력을 효율적으로 운영할 수 있게 됐다. 사람이 약품을 직접 배송하면서 생길 수 있는 병원 내 2차 감염도 차단할 수 있다.

양지병원에서 가동되는 약제배송로봇은 4층 약제부에서 출발해 엘리베이터를 타고 5~8층 간호실로 이동한다. 관제 웹으로 호출, 이동 명령을 내릴 수 있다. 로봇 서랍에 잠금 장치를 적용해 약제 분실 위험도도 낮췄다.

앞서 LG유플러스는 양지병원에 사람 체온 감지, 마스크 착용여부 확인, 얼굴 인식 등 영상 분석이 가능한 ‘지능형 방문자 관리 시스템’, 방문객이 게이트를 통과했더라도 2·3차 모니터링이 이뤄질 수 있도록 발열·마스크 착용여부를 영상분석으로 체크하는 로봇을 제공한 바 있다.

LG유플러스는 앞으로 폐기물 운반 로봇, UV살균 로봇, 홍보가 가능한 사이니지 로봇, 위급 상황 발생했을 때 실시간 통화가 가능한 로봇 등 다양한 로봇 서비스를 선보일 예정이다.

서재용 LG유플러스 스마트인프라사업담당(상무)는 “지난해 방역로봇에 이어 약제배송로봇까지 양지병원이 LG유플러스의 로봇서비스를 도입함에 따라 선진의료환경을 갖춘 병원으로 발돋움할 수 있게 됐다”며 “양지병원 사례를 바탕으로 국내 의료환경에 로봇을 활용하는 곳이 확산되도록 기술과 서비스를 고도화하겠다”고 말했다.

