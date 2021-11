식품사가 주방가전 만들었다…신세계푸드, '올반 에어프라이어' 출시

[아시아경제 임혜선 기자] 식품업체가 주방가전을 만들었다.

신세계푸드는 자사의 에어프라이어 전용 가정간편식 ‘올반 에어쿡’의 맛을 최적으로 구현할 수 있는 맞춤형 주방가전으로 ‘올반 에어프라이어’를 출시한다고 2일 밝혔다.

신세계푸드는 코로나19 사태로 집에서 가정간편식을 즐기는 ‘홈쿡’ 문화가 확산되면서 편의성과 기능성을 함께 갖춘 멀티 주방가전이 인기를 끄는 것에 주목해 왔다. 특히 같은 가정간편식을 조리하더라도 조리기기의 성능이나 조리 환경에 따라 발생하는 맛의 차이를 아쉬워하는 소비자들의 목소리에 귀를 기울였다. 이에 신세계푸드는 자사의 가정간편식 ‘올반 에어쿡’을 개개인의 조리 실력이나 각기 다른 조리환경에 상관 없이 최상의 맛으로 즐길 수 있는 주방가전으로 ‘올반 에어프라이어’를 선보인 것이다.

신세계푸드와 주방가전 전문업체 ‘보토코리아’가 협업해 출시한 ‘올반 에어프라이어’는 조리의 번거로움을 줄이고 간단한 조작만으로 ‘올반에어쿡’ 제품의 맛을 최적으로 구현할 수 있는 것이 특징이다.

‘올반 에어쿡’ 제품 가운데 높은 인기를 끌고 있는 ‘옛날통닭’, ‘치킨너겟’, ‘왕교자’, ‘멘보샤’, ‘꿔바로우’ 등 8종에 맞춰 조리시간, 온도 등을 자동으로 설정해주는 퀵 메뉴 기능이 탑재됐다. 에어프라이어 조리시 음식을 골고루 익히려 뒤집어야 하는 번거로움을 없애기 위해 360도 자동 회전하는 로티세리 기능도 넣었다.

신세계푸드는 오는 4일 오후 9시 서울 성동구 성수동 ‘신세계분식’ 팝업스토어에서 개그우먼 이은지와 함께하는 네이버 쇼핑 라이브를 통해 ‘올반에어쿡’ 제품과 ‘올반 에어프라이어’를 특가로 선보인다. 판매 제품은 ‘옛날통닭’, ‘찰핫도그’, ‘대왕오징어 튀김’, ‘트리플치즈 어묵볼’, ‘인생 왕교자’ 등 5종으로 라이브 방송 중 최대 36% 할인 판매한다. 특히 ‘올반 에어프라이어’와 ‘올반 에어쿡’ 간편식 세트를 함께 구입할 경우 9만 6900원~9만 9900원 특가에 만나볼 수 있다.

이와 함께 구매 인증 이벤트도 진행한다. 라이브 방송 중 댓글로 구매를 인증하면 ‘올반 에어쿡’ 제품을 증정하고, 5만원 이상 구매 고객 중 5명을 추첨해 ‘올반 에어프라이어’도 경품으로 제공한다.

