서울시 한강사업본부, 쾌적한 한강공원 만들기…8개 단체와 업무협약

한강공원 환경정화·잡초 제거·시설물 청소 등 자원봉사 활동 추진을 위한 협력 추진

[아시아경제 임철영 기자] 서울특별시 한강사업본부가 서울특별시자원봉사센터 등 8개 단체와 ‘시민과 함께하는 한강공원 가꾸기 활동’ 추진을 위한 업무 협약(MOU)을 비대면 서류교환 방식으로 체결했다고 2일 밝혔다.

이번 업무협약에는 서울특별시자원봉사센터를 포함해 서울환경연합, 한국레저안전협회, 광진구건강가정·다문화가족지원센터, 봉벤져스 기획봉사단, 에듀툴킷디자인연구소, 재단법인 환경재단, 지구닦는사람들 등이 참여했다.

이번 협약을 통해 이루어지는 활동은 주로 한강공원 환경 정화·잡초제거·시설물 닦기 등이며 서울시 자원봉사센터 ‘V-세상 플랫폼’ 및 각 단체별 네트워크를 활용하여 시민 참여 기회를 제공한다. 또한 봉사활동 운영 협력뿐만 아니라 관련 정보를 공유하고 다양한 활동으로 발전시키며 지속적인 교류를 이어갈 예정이다.

황인식 한강사업본부장은 “이번 업무협약을 통해 한강공원을 많은 시민여러분과 함께 가꾸어 갈 수 있게 돼 감사하고 소중한 기회라고 생각한다”며 “관련 단체들과의 네트워크를 통해 한강공원 자원봉사활동이 더욱 의미있는 방향으로 발전할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

