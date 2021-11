日 기시다 "美 비롯 동맹국, 가능한 한 조기 방문하고 정상 초청할 것"

[아시아경제 정현진 기자] 기시다 후미오 일본 총리가 미국을 비롯한 동맹국에 가능한 한 조기에 방문하고 이들 국가의 정상들을 초청할 것이라면서 "정상외교를 적극 전개하겠다"고 밝혔다고 1일 NHK방송 등이 보도했다.

보도에 따르면 기시다 총리는 이날 자민당 본부에서 열린 기자회견에서 이같이 말했다. 그는 제26차 유엔기후변화협약 당사국 총회(COP26) 정상회의에 참석한다면서 "2050년 탄소 (배출) 중립의 기치를 견지하는 것은 물론 아시아 전체에서의 탄소 제로 배출을 위해 우리나라가 리더십을 발휘해나갈 것"이라고 강조했다.

기시다 총리는 COP26 참석을 계기로 조 바이든 미국 대통령과의 회담을 조율하고 있다. 보리스 존슨 영국 총리와의 회담도 추진하고 있다. 문재인 대통령도 이 회의에 참석하는 만큼 기시다 내각 출범 이후 첫 한일 정상 대면 접촉이 이뤄질 지 주목된다.

기시다 총리는 이와 함께 자신이 지시한 '국가안전보장전략' 개정에 대해 "국가안전보장회의(NSC)에서 철저히 논의해 미사일 방위력, 인공지능(AI) 등 첨단기술, 우주, 사이버 등 새로운 과제에 속도감을 가지고 대응해갈 것"이라고 설명했다. 외교·안보 정책의 틀인 국가안전보장전략은 2차 아베 신조 정권 때인 2013년 12월 작성됐으며 기시다 총리는 이를 개정하겠다는 뜻을 밝힌 상태다.

헌법 개정에 대해서는 "국회에서 더 구체적으로 논의를 깊게 해 찬성하는 분을 늘려가는 것도 매우 중요하지만, 아울러 국민의 이해와 협력도 빠뜨릴 수 없다"면서 국민의 이해를 높이겠다고 강조해 개헌을 서둘러 추진하지는 않을 것으로 예상된다.

기시다 총리는 다음달부터 코로나19 백신 3차 접종을 시작하고 이달 중 수십조엔 규모의 경제 대책도 마련해 이와 관련한 추가경정예산을 연내 국회에서 통과시키겠다는 계획도 밝혔다.

