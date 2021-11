[인사]SK텔레콤·SK스퀘어

◆ SK텔레콤

◇ 사장 승진 (2명)

▲ 유영상 대표이사 CEO

▲ 강종렬 ICT Infra 담당

◇ 신규 임원 선임 (14명)

▲ 김지형 통합마케팅전략 담당

▲ 신상욱 AI서비스 담당 겸 Apollo TF임원

▲ 구현철 Mobile CO 정책 담당

▲ 윤형식 Infra운용 담당

▲ 조익환 Metaverse CO Metaverse개발 담당

▲ 윤재웅 구독CO 구독마케팅 담당

▲ 이동기 Digital Infra CO Cloud/MEC Tech 담당

▲ 진보건 Motivation 담당

▲ 최환석 경영전략 담당

▲ 김대성 경영기획 Customer기획 담당

▲ 임정연 Media Tech 담당

▲ 이승열 PR 담당

▲ 최화식 안전보건 담당

▲ 하명복 지역CP 중부 담당

◇ SK브로드밴드 신규 임원 선임 (2명)

▲ 배재준 SK브로드밴드 경영기획 담당 겸 SK텔레콤 Enterprise기획 담당

▲ 박윤태 SK브로드밴드 지역CP 담당 겸 SK브로드밴드 부산CP 담당

◆ SK스퀘어

◇ SK스퀘어 신규 임원 선임 (1명)

▲ 이헌 CIO1 MD (Managing Director)

◇SK쉴더스 신규 임원 선임 (1명)

▲ 조형준 SK쉴더스 TP본부장

◇ SK플래닛 신규 임원 선임 (1명)

▲ 김태양 SK플래닛 Platform센터장

