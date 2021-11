[아시아경제 이민지 기자] 아세아 아세아 002030 | 코스피 증권정보 현재가 124,000 전일대비 500 등락률 -0.40% 거래량 21,831 전일가 124,500 2021.11.01 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-3일레미콘 공공구매 입찰 담합 17개 업체·협회에 198억 과징금[e공시 눈에 띄네]코스피-10일 close 는 이훈범 대표이사의 신규선임으로 고규환, 이훈범 각자 대표이사 체제로 변경됐다고 1일 공시했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr