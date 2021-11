[아시아경제 장세희 기자]1일 원·달러 환율이 상승 마감했다. 물가 상승에 대한 우려로 위험회피 심리가 지속하고 있는 것으로 풀이된다.

이날 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전 거래일 종가보다 7.9원 오른 달러당 1176.5원에 거래를 마쳤다.

환율은 4.9원 오른 1173.5원에 출발, 오후 1178.9원까지 오르면서 전 거래일 종가와 10.3원 차이를 나타냈다가 차츰 소폭 내렸다.

주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러 인덱스는 오후 들어 94.2선까지 고점을 높이면서 강달러 흐름을 이어갔다.

한편 오후 3시 30분 현재 원·엔 재정환율은 100엔당 1029.17원이다. 전 거래일 오후 3시 30분 기준가(1029.20원)에서 0.03원 내렸다.

